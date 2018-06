Waldorfská škola by mohla být ve svém, Liberec ji chce přemístit do Rochlice

Ta zatím provozuje od loňského roku v krajském městě jednu třídu, letos v září se ale rozšíří o další prvňáčky.

„Školská budova Na Žižkově je posledním odpovídajícím domem ve vlastnictví města, s původním geniem loci, i s dostatečnými pozemky v okolí. A protože první waldorfská škola je zatím umístěna v budově v Gollově ulici společně s třídami bývalé praktické školy, tak se obáváme, že po roce 2020 už v ní nebude dostatek prostoru,“ prohlásil náměstek Ivan Langr.

Rezort školství totiž původně počítal s tím, že budova v Gollově ulici se bude díky inkluzi postupně uvolňovat pro alternativní vzdělání. Většina dětí s nižším intelektem měla přejít do běžných škol a ti zbývající do speciální školy v Orlí ulici. Jenže realita je taková, že dětí, které se prostě nemohou začlenit do běžného vzdělávání, je mnohem více, než ministerstvo předpokládalo.

Školu můžou opravovat průběžně s růstem počtu dětí

„Stále bude existovat podstatná část dětí, pro které to není vhodné. A je pro ně prostě nejlepší, aby dále docházely do školy v Gollově ulici, protože tam chodili mnohdy i jejich rodiče či další příbuzní, takže znalost prostředí je tu výhodou,“ podotkl náměstek Ivan Langr.

Bývalá škola Na Žižkově by mohla pojmout osm až devět tříd po zhruba dvaceti žácích. K dispozici by byly i šatny, a zázemí pro učitele. Se stravováním i výukou tělesné výchovy by musela pomoci některá ze sousedních škol.

„Výhodou je, že pro potřeby waldorfské školy lze budovu rekonstruovat postupně, tak, jak bude narůstat její kapacita,“ doplnil Langr. Na kolik návrat budovy mezi školní vyjde, napoví projektová studie.