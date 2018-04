Jak to „voní“ ve stanu z jačích chlupů? I to ukáže výstava o Himálaji

Zatím pavilon obsadila stavěcí četa, která výstavní plochu mění v tibetské chrámy, pouliční indický trh, tropickou džungli či základní tábor horolezců. Svět Nepálu, Bhútánu,Indie a Tibetu je pro Evropany natolik přitažlivý, že si pořadatelé slibují vysokou návštěvnost.

Čtyři kamiony exponátů

„Máme tu čtyři kamiony exponátů. Všechno, co budeme vystavovat, jsou originály, které z těchto zemí dovezl cestovatel Rudolf Švaříček. Pod svahy Himálaje jezdí už skoro třicet let. Přátelí se bhútánským králem, dalajlámou, měl velmi dobré vztahy i s Heinrichem Harrerem, který napsal knihu Sedm let v Tibetu. Od něj dostal darem sochu Buddhy. Ta tu bude také k vidění,“ popisuje Bedřich Nerad, který výstavu v Liberci připravuje.

Dělníci musejí zatlouct 25 tisíc hřebíků a postavit 450 tabulí z dřevotřísek, které rozdělí pavilon na různé sekce.

„Tady například budou lidské kosti z pohřebních rituálů. Je tam takový zvyk, že si na památku zhotovují různé předměty, třeba popelníčky, šperkovnici a podobně z kostí svých zemřelých. Jsou to krásné filigránské práce,“ ukazuje Nerad na místo, kde jeho kolegové právě vztyčují několik trámů.

Hned vedle už se dají obdivovat obří vyřezávané dveře z bývalého chrámu v Tibetu, které se podařilo ukrýt před Číňany. Ti spoustu klášterů v Tibetu vyplenili a srovnali se zemí nebo je předělali na stodoly a sklady.

Výstava potrvá rok

Místnosti naproti vévodí obří fotka posvátné hory Kailás, jediné osmitisícovky, na kterou mají horolezci zakázaný vstup.

„Pro buddhisty a hinduisty je to nejposvátnější hora. Kolem ní je poutní cesta, kterou by měl každý buddhista jednou za život projít. Je to třídenní až pětidenní trek, ale oni to většinou chodí tak, že udělají tři kroky, pak padnou na zem a modlí se a tak pořád dokola, takže to chodí i několik měsíců. Bude se k tomu promítat dokumentární film, aby měli návštěvníci lepší představu,“ popisuje Nerad.

Výstava Magický Himálaj přivítá první návštěvníky 7. května, na výstavišti pak bude k vidění necelý jeden rok.