Kostel v Liberci má unikátní osvětlení, může zářit miliony odstínů

Použitá moderní LED svítidla umožňují libovolnou kombinaci barev a osvětlení.

„Osvětlení je možné měnit podle různých příležitostí. Akcentové osvětlení navíc umožňuje vytvořit nezávislé přechody na fasádě a zvýraznit jednotlivé architektonické prvky,“ přiblížil výhody nových světel starosta městského obvodu Lukáš Pohanka.

Vratislavice nechtějí mít z kostela matějskou

Novými světly se poprvé kostel rozzářil u příležitosti státního svátku 1. května a oděl se do českých národních barev. Podobně bude vypadat i 8. května. V jiných dnech má být osvětlení spíš střídmé. Radnice chce zároveň lidem ukázat, co vše světla umějí. Zpočátku se proto budou světelné škály měnit během půlhodinových smyček.

„Nechceme, aby kostel vypadal jako na matějské, i když i to světla umožňují. Spíš to bude většinou decentní bílá s tím, že jinými barvami osvítíme například výklenky,“ uvedl starosta Pohanka.

Obvyklé umělé světlo dosud na kostel dopadalo jen zespodu. „Tím, že se kostel osvětluje seshora a ve výklencích, neuvěřitelně vynikly jeho linie. Já jsem si třeba až teď všiml okenic ve věži,“ řekl starosta Pohanka. Nové osvětlení vyšlo radnici na půl milionu korun.

Barokní kostel v těchto dnech přechází do majetku městského obvodu. „Těší nás, že máme ve Vratislavicích tak krásnou památku a chtěli jsme ji nasvícením ještě více zdůraznit. Zvelebování a péče o významnou historickou budovu by mělo být samozřejmostí, jako je to běžné v zahraničí,“ uvedl Pohanka.

Okolí kostela prochází proměnami

Nasvícení kostela navazuje na dřívější úpravy. Během nich přibyla v okolí svatostánku nová dlážděná cesta se schody nebo se tam objevily stylové lampy veřejného osvětlení a lavičky. Prostranství lemují nově vysázené stromy.

Ve Vratislavicích se vystřídalo během staletí několik kostelů, ovšem do dnešní doby zůstal zachován pouze kostel Nejsvětější trojice vybudovaný v letech 1700 až 1701. Na popud hraběte Gallase ho stavěl známý pražský architekt M. A. Canevalle, jenž je mimo jiné autorem libereckého kostela svatého Kříže.

Jednolodní barokní stavba prošla v letech 1900 až 1901 důkladnou opravou a z téže doby se dochovalo také vnitřní vybavení kostela. Motiv Nejsvětější trojice je v tomto kostele zdůrazněn hned několikrát - například na štukové výzdobě vchodu, kde je boží oko zasazené do obláčku a paprsku, na oltářním obraze autora F. Leubnera z roku 1782 a na dalších místech. Kostel je dodnes nepřehlédnutelnou dominantou Vratislavic nad Nisou.