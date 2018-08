Komíny kouří šest dní v týdnu. Zápach se nedá vydržet, stěžují si lidé

V těch se za vysokých teplot odstraňují barvy a laky z kovových předmětů jako jsou motory, hlavy válců či závěsné a upínací součásti pro lakování.

Zatímco Likto zdůrazňuje, že jde o vysoce ekologické zařízení, místní obyvatelé to tak nevnímají.

„Komín je pod úrovní okolní zástavby, takže jsme spalinám vystaveni v maximální míře. Komíny kouří šest dní v týdnu. Štiplavý zápach jde z Likta sice nárazově, ovšem dávky jsou velmi intenzivní. Součástí spalin jsou navíc těkavé organické látky, které dráždí sliznici,“ uvedla jedna z místních obyvatel Denisa Honsejková.

„Když jsme se ptali na ministerstvu životního prostředí a na inspekci životního prostředí, proč firma nemá povinnost zvýšit komíny, bylo nám řečeno, že by to bylo nežádoucí, protože by to zasáhlo víc lidí. To považuji za zcela nepřípustné. Ve Volyni byl stejný případ a tam jim nařídili komín zvýšit na třicet metrů,“ přidala se další obyvatelka Pavlína Konrádová.

Kouř prý způsobila krátkodobá havárie

Místní kvůli tomu sepsali i petici a obrátili se na liberecké zastupitelstvo. Tam se před veřejností hájil i jednatel firmy René Chrástecký. Podle něj je Likto certifikovanou společností, která dbá na životní prostředí.

„Veškeré technologie jsou provozovány na základě požadovaných povolení a jsou pravidelně kontrolovány všemi příslušnými dohledovými orgány. Zařízení je pravidelně servisované, máme dálkový dohled všech našich technologií a pokud dojde k jakémukoliv pochybení, okamžitě se upravují programy.“

Stížnosti na černý kouř jsou prý neopodstatněné, protože šlo o krátkodobou havárii . „Pokud kouř znamená havárii, tak se havarijní stav opakuje denně,“ oponují místní.

Firma má zastaralé povolení, tvrdí inspekce

Že zápach a kouř není jen jejich výmyslem potvrzuje i liberecká Inspekce životního prostředí. Na kontroly tam jezdí často.

„Problém je, že Likto povolení sice má, ale zastaralé, které nevyhovuje současným podmínkám. Iniciovali jsme, aby se povolení změnilo a tento proces teď běží. Pro nás to bude znamenat, že Likto bude lépe kontrolovatelné. Teď, bohužel, podmínky ke kontrole moc dobré nemáme, vlastně ho nemáme na základě čeho kontrolovat,“ řekla ředitelka Oblastního inspektorátu Hana Kolářová.

Krajský úřad sice letos v březnu povolil Liktu provoz termických pecí, ale kvůli odvolání místních se řízení přerušilo. Do hry se navíc zapojilo po letech i samotné město Liberec. To se obrátilo na ministerstvo životního prostředí, aby bylo přibráno jako účastník řízení, což dosud nebylo.

„Tím, že nejsme účastníky řízení, máme velmi svázané ruce. Nemáme žádné informace o emisních limitech, o tom, co obsahují ať už exhalace nebo zdegradovaný materiál z termického odlakování,“ řekla náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

Podle ní přitom nejde o žádný bič na soukromou firmu. To samé zdůrazňují i petičníci. „Nejsme žádní radikální ekologové, kteří by chtěli zavírat továrny. Uvědomujeme si, že je potřeba podporovat malé a střední podnikatele, ale měl by se najít nějaký kompromis. Chceme, aby se nastavila určitá pravidla a budou všichni spokojeni,“ řekl spoluautor petice David Hanvald.