Socialistické mozaice hrozí zánik, památkáři jsou proti

Právě to, že při přestavbě by měla zaniknout mozaika nad vchodem do budovy, mrzí památkáře. „Spolu se vstupem do hotelu Praha je to jediná dochovaná venkovní mozaika v Liberci,“ zdůraznil Jaroslav Zeman z libereckého územního pracoviště Národního památkového ústavu.

Kvestor Technické univerzity Vladimír Stach připouští, že otázka mozaiky vyvolala na akademické půdě – a nejen na ní – diskusi.

„Hovořili jsme o ní i s architekty z naší fakulty, mluvilo se na toto téma při schvalování projektu na magistrátu, kde připustili, že po modernizaci budovy už pro ni není na stávajícím místě prostor; ani by se tam stylově nehodila. To nakonec uznal i náš profesor Jiří Suchomel,“ řekl Stach.

Mozaika by se mohla přestěhovat dovnitř

Snad ale není ještě vše ztraceno. „Jsem ochotný vést o mozaice dialog. Pokud má nějakou hodnotu, mohla by se zachovat a umístit někde uvnitř domu,“ prohlásil kvestor Technické univerzity Vladimír Stach.

„Ze všech špatných možností by to byla ta nejméně špatná. Lepší než aby mozaika definitivně zanikla,“ uvítal iniciativu Zeman.

Bývalý vysokoškolský internát v Třebízského ulici, postavený v letech 1953 až 1955, představuje ve své dosavadní podobě podle Zemana v kontextu liberecké architektury ojedinělou stavbu.

„Budova postavená na základě projektu Eduarda Adamíry a Augustina Šimůnka z libereckého Stavoprojektu je jedinou výraznou budovou vybudovanou v rámci socialistického realismu neboli sorely na území města,“ upozornil Zeman.

Jeden přístavek zvýší, druhý zboří

Již záhy bude vše jinak. „Objekt změní proporce. Přístavek vlevo, v němž je dosavadní vchod, je o patro nižší než zbytek domu a zvýší se na stejnou úroveň. Přízemní přístavek vpravo se ubourá,“ prozradil Stach. Není to škoda? Nepřipraví se Liberec o unikát?

„Taky jsem měl pochybnosti. Ale zachovat budovu po nutných úpravách v podobě sorely by vypadalo příšerně,“ prohlásil kvestor.

S tím nesouhlasí památkář Zeman. „U bezohledného soukromého investora by mě to nepřekvapilo, ale je škoda, že k tomuto kroku přistupuje univerzita s fakultou architektury, která by mohla zvolit osvícenější řešení. Obzvlášť, když třeba rekonstrukce bývalých City garáží na Evropský dům ukázala, že přestavbu historického objektu lze provést citlivě.“

Nyní trvá soutěž na dodavatele stavby. Dělníci by budovu měli obsadit s létem a přestavba domu, v němž mají být laboratoře a další prostory, má být hotová do konce příštího roku.

„Zánikem této stavby přijde Liberec o zajímavý a ojedinělý příspěvek ve stylu socialistického realismu. Zajímavou perličkou je pak fakt, že stavba byla krátce po dostavbě publikovaná v časopise Architektura ČSR 1956, kdy autorem recenze byl Karel Prager, zřejmě nejvýznamnější český architekt druhé poloviny dvacátého století,“ uzavřel Zeman.