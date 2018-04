Nad tunel nebudou smět autobusy, varuje primátor a odmítá koupi pozemků

Proto teď připravuje podklady pro to, aby město od smlouvy se soukromým vlastníkem odstoupilo.

„Objevily se závažné informace ohledně tunelu, který pod autobusovým nádražím vede. Ředitelství silnic a dálnic jej dlouhodobě monitoruje a připravuje jeho kompletní rekonstrukci. Ve výsledku to bude znamenat, že zemina nad tunelem se odkryje, čímž se provoz autobusového nádraží výrazně omezí. A co je nejhorší, po opravě bude nad tunelem a v minimálně patnáctimetrovém ochranném pásmu na každou stranu omezení nosnosti. Už tam nebudou smět vozidla nad 3,5 tuny. Čili, kupujeme pozemky na autobusovém nádraží, kam autobusy nebudou smět,“ vysvětluje Batthyány.

Tunel není podzemní stavba

Radu města a zastupitele tak chce primátor přesvědčit, aby koupi nádraží přehodnotili a od připravované smlouvy odstoupili.

„Od začátku říkám, že to jsou vyhozené miliony oknem. A teď, když se ukazuje, že pozemky na nádraží budou prakticky bezcenné, tak je dvojnásobná hloupost je kupovat,“ tvrdí primátor.

Podle něj je i chyba ve znaleckém posudku, který pozemky na nádraží oceňoval. Operuje se v něm totiž s tunelem jako podzemní stavbou, kterou ovšem není. Pozemky jsou tak zbytečně předražené.

„Pořád se mluví o tunelu, ale ve skutečnosti jde o přesýpanou mostní konstrukci. Vykopala se hluboká jáma, postavily se opěry a kotvami se připevnily do boků. Pak se postavil strop a zasypal se. A protože není přesně definováno ochranné pásmo, tak právě proto teď Ředitelství silnic a dálnic vypracovává zmíněný posudek, který povede k omezení zatíženosti,“ zmínil zastupitel Jan Čulík.

Nad tunelem by mohl být park

Podle primátora je tak nesmysl kupovat pozemky na nádraží, na kterých může být jen park. Jeho náměstek Jan Korytář s tím ale problém nemá.

„Právě proto, že hrozí omezení nosnosti nad tunelem, je nutné tyto pozemky zakoupit a co nejdříve na jejich části vybudovat nový terminál, který nahradí současné zastávky a stávající provizorní odjezdovou halu, která stojí přímo nad tunelem. Nový terminál má být v místech, kde je dnes placené parkoviště na náspu podél Žitavské ulice,“ řekl Korytář.

Že větší část autobusového nádraží by měla být v budoucnu jen parkem nevadí ani zastupiteli Jiřímu Šolcovi (SLK).

„Tyto pozemky jsou pro město strategické. Je třeba si uvědomit, jak vlastně ta lokalita vypadá. Poté, co byly zbourány domy na třídě 1. máje, teď běží projekt na to, aby se tam domy vrátily. Což je pozitivní fakt, lidé tam budou zase bydlet. A v té lokalitě bude chybět nějaká odpočinková zóna, což by mohly vyřešit pozemky pod autobusovým nádražím.“

Jestli se tak primátorovi podaří zastupitele přimět ke změně rozhodnutí, není jasné. Někteří totiž koupi pozemků podpořili s tím, aby se provedla změna navrhovaného terminálu, který by tak mohl zasáhnout i do míst, která doteď městu nepatří.