Pozemky po Textilaně jsou na prodej, může tu vzniknout bytová čtvrť

Devítihektarový pozemek budí dodnes v řadě Liberečanů nostalgii. Před sedmnácti lety to bylo téměř samostatné město uvnitř města.

Bývalý areál Textilany tvořilo přes sto budov, dnes je po nich jen holá pláň. Pláň, která je po letech znovu na prodej. Holandský investor, který areál zakoupil v roce 2006, už o něj nemá zájem, firma je v likvidaci.

„Jednání probíhají, prodej se uskuteční pravděpodobně ke konci tohoto roku, nebo začátkem příštího,“ nastínil David Nitra, který působí jako prostředník při jednání s holandskými investory. Samotný prodej pak realizuje společnost Colliers International.

„Mohla by tam vzniknout pěkná bytová čtvrť, přímo na pozemku je zastávka tramvaje. Teď vyhodnocujeme nabídky, všechny jsou od českých investorů. Oslovili jsme i největší rezidenční developery v Praze, ale žádný z nich do Liberce nechce,“ zmínil v rozhovoru pro Hospodářské noviny Omar Sattar z Colliers.

Existují dva vážní zájemci

Podle informací MF DNES mělo o pozemky zájem šest potencionálních investorů, Colliers nakonec vyhodnotil jako skutečně vážné dva z nich. Podrobnosti, o koho jde, ale zatím tají.

Že se kolem Textilany skutečně hýbou ledy, potvrzuje i náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

„Pokud vím, vypadá to na vážné a solidní zájemce. Dokonce sem jezdí projektantka jedné z těch firem a to území si pečlivě prochází a dokumentuje. Nicméně na ten areál je vydaný regulační plán, který jako jediný v nově připravovaném územním plánu zůstal. Všechny ostatní regulační plány z něho zmizely, ačkoliv jsme je chtěli i pro lokalitu Papírového náměstí a pro areál bývalého LVT. Proč zůstal zrovna u Textilany mi není jasné, pořizovatel územního plánu, kterým je pan primátor, to nijak nevysvětlil,“ sdělila Hrbková.

Pro město je to zásadní prostor, říká náměstek

Regulační plán v podstatě stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků a umístění staveb na něm. Má tak zabránit tomu, aby si investor dělal s pozemkem co chce. Je přitom teoreticky možné, že novým vlastníkem rozlehlé plochy po Textilaně by se mohlo stát i samo město Liberec. To zatím o prodeji trávou a křovím zarostlé pláně neuvažovalo, teď se ale na poslední chvíli probudilo.

„Bohužel, o prodeji pozemků po Textilaně jsme se dozvěděli až teď, i když nabídka prý přišla na město už na začátku tohoto roku. Nikdo se jí ale nezabýval, ani o ní neinformoval. Je to podle nás mimořádná a zřejmě poslední možnost, jak tyto strategické pozemky získat. Je to tak zásadní prostor, který má vliv na podobu města, že by bylo vhodné, aby ho právě město vlastnilo,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr.

Cena za pozemky: 90 až 100 milionů korun

Právě on spolu se Starosty návrh na koupi Textilany do rady města připravil. „Mluví se o potřebě koupit liberecký zámek, ale areál Textilany nám přijde mnohem významnější. Navrhujeme, aby si město nechalo pozemky znalecky ocenit a pokusilo se je získat. Teoreticky by to mělo přijít na stejné peníze jako koupě zámku, tedy něco mezi devadesáti až sto miliony korun,“ sdělil za Starosty Jaroslav Zámečník. Prodejce cenu nestanovil, čeká na nejvyšší nabídku.

„Pokud bychom parcely získali, mohly by sloužit jako územní rezerva pro budoucí zahradní čtvrť. Území by pro svůj rozvoj mohla využít i Technická univerzita, v úvahu přichází i nějaký společný projekt města a soukromého investora,“ dodal Zámečník.

Rada města zadání znaleckých posudků odsouhlasila. Jestli ale město devět hektarů po Textilaně koupí, rozhodne až zastupitelstvo na začátku září.