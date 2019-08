Chystaný terminál v Liberci mění podobu, bude vyšší a se zelení na střeše

Před dvěma lety architekt Petr Stolín vyhrál soutěž, kterou vypsala liberecká radnice. Tehdy to vypadalo, že na současném parkovišti nad autobusovým nádražím vyroste parkovací dům a pod ním budou zastávky pro autobusy. Teď je všechno jinak.

Parkovací dům a autobusové nádraží s odbavovací halou budou dvě samostatné stavby. A zatímco v předchozím návrhu měl parkovací dům jen čtyři patra, teď jich má mít sedm. S větším množstvím zaparkovaných aut ovšem nový návrh nepočítá.

Původní kapacita byla až 478 vozidel, teď to má být 356 automobilů, z toho devět míst s nabíjením bude pro elektromobily. Auta budou do a z parkovacího domu jezdit po točitých rampách, které budou po obou stranách budovy. Na výšku má parkovací dům měřit 24 metrů a na šířku 100 metrů. Stavba tak bude dominovat Žitavské ulici, která vede od nádraží k viaduktu.

„Autobusový terminál je situován za parkovací dům směrem k ulici Vaňurova. Zbylé části se nechávají k dispozici pro další možnou výstavbu, například bytových domů nebo pro městský park. V případě přemístění autobusového nádraží na nádraží vlakové lze objekt odbavovací haly využít pro potřeby občanské vybavenosti uvnitř městského bloku, eventuálně nahradit krytým parkovištěm se zelenou střechou,“ popsal Stolín ve studii.

Se zelenou střechou se počítá ale už teď, a to nad odbavovací halou nového autobusového nádraží. „Na střeše, která je přístupná po schodišti i výtahem, je navržena letní čekárna s parkovou úpravou se vzrostlou zelení. Tato plocha může být využívána nejen cestujícími, ale i ostatní veřejností pro relaxaci a odpočinek,“ uvedl Stolín.

Uvnitř haly pak bude úschovna zavazadel, čekárna, prodej jízdenek, občerstvení, malá kavárna a veřejné toalety. Zázemí tu budou mít i dispečeři a řidiči autobusů, kteří jsou dnes v nedůstojných podmínkách ve stavebních buňkách suplujících už dvě desítky let odbavovací halu.

Celá přeměna současného autobusového nádraží přijde na téměř 203 milionů korun. Z toho terminál má být za 57,2 milionu a parkovací dům za 145,5 milionu bez DPH.

Oproti předchozímu návrhu projekt podražil. Před dvěma lety měl nový terminál spojený s parkovacím domem stát zhruba 160 milionů.

„Když se dělala soutěž, podmínky byly jiné než dnes. Tehdy jsme jako město vlastnili z autobusového nádraží jen malý pozemek při Žitavské ulici. Dnes je autobusové nádraží celé v majetku města, takže se mohl projekt upravit tak, aby nové stavby nezasahovaly do plánovaného prodloužení Matoušovy ulice,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník.

Matoušova dnes končí vyústěním do Vaňurovy ulice před autobusovým nádražím. V plánu je ale vést ji přes nový terminál až do Žitavské ulice, kde tak vznikne nová světelná křižovatka. Právě z ní se bude na terminál a do parkovacího domu zajíždět.

O terminál se chce postarat kraj

Překreslení plánů ovšem nevyšlo z radnice, ale z popudu Libereckého kraje. Ten se totiž na jaře dohodl s městem, že se o nový terminál postará. Spoléhá přitom na evropskou dotaci, která by měla pokrýt až 85 procent nákladů. Momentálně kraj hledá někoho, kdo obě stavby naprojektuje. Projektová dokumentace by neměla být dražší než 15 milionů korun.

O demolici stávajících objektů na autobusovém nádraží se má postarat město Liberec. Se stavbou by se mohlo začít za dva roky. Že se město zbavilo projektu terminálu a hlavně parkovacího domu ve prospěch Libereckého kraje, kritizovala před časem opozice na liberecké radnici.

„Zcela nelogicky se tu zbavujeme budoucích příjmů, které město mohlo z výběru parkovného v parkovacím domě mít. Parkovací dům mohl být zároveň jedním z nástrojů, kterým mohlo město korigovat dopravu v Liberci,“ upozorňoval například Jaromír Baxa (LOL).