Studenti zasypali náměstí tisíci klíči, připomínají dobu po Listopadu 89

Lidév kampusu po tomto symbolu revoluce nyní šlapou, když jdou kolem menzy k pavilonu G.

„Před třiceti lety se klíči zvonilo na náměstích, při demonstracích i generální stávce. Teď tady leží na prázdném náměstí. Takže se nabízí otázka, jaký je vlastně odkaz těch klíčů. Právě plocha univerzitního náměstí je pro mě na tom to nejzajímavější. Vyprázdněné náměstí a jakási prázdnota, která se dostavila po Listopadu 89,“ říká autor nápadu, architekt a pedagog Technické univerzity Jan Stolín.

Jeho slova částečně potvrzují i reakce studentů, kteří se do rozhazování klíčů nezapojili. Jen nevšímavě procházeli kolem, aniž by se zajímali o to, co se před menzou děje, a proč tam někteří jejich spolužáci klíče rozhazují.

„Nevím, jestli bych dnes vyšla do ulic demonstrovat jako to udělali studenti před třiceti lety. Záleželo by na tom, kvůli čemu by se ta demonstrace konala. Ale aktuálně mně zrovna nic nenapadá. Na druhou stranu je super, že vlastně my už máme tu možnost, že nemusíme řešit věci, které se řešily tenkrát,“ okomentovala studentka třetího ročníku fakulty architektury Ladislava Folprechtová.

Jak dlouho budou tisíce klíčů univerzitní náměstíčko pokrývat, nikdo neví. Všechny je zase sesbírat studenti v plánu nemají. „Chceme je tam nechat ležet a počítáme i s tím, že lidé si třeba pár klíčů sami odnesou. Jednou ale asi přijde čas, kdy je budeme muset nechat odstranit a to bude opět zajímavé, protože se vlastně bude odstraňovat symbol revoluce,“ dodal Stolín.

Poházené klíče jsou nevyfrézované a nepasují tak do žádného zámku. Fakulta architektury je dostala od jedné železářské firmy, která tento typ klíčů už odepsala a univerzitě je tak darovala ze starých zásob.