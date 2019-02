Konec falšování, na univerzitě v Liberci odhalí opsané diplomové práce

V letošním akademickém roce univerzita prověřuje všechny diplomky, které odevzdali studenti za posledních pět let. Kontrolou už procházejí také všechny nově napsané práce.

Studenti je vypracovávají nejen v klasické papírové podobě, ale i elektronicky. Díky tomu je možné data nahrát do systému Theses.cz, který vyvinula a provozuje Masarykova univerzita v Brně.

Systém hledá případné shody a upozorní na ně. „Práce kontrolujeme od sklonku loňského roku,“ zmínila mluvčí Technické univerzity v Liberci (TUL) Barbora Jónová.

Škola nemůže odebrat absolventovi diplom po třech letech

O kontrole absolventských prací rozhodl rektor Miroslav Brzezina. Ještě loni většina českých univerzit pokládala tento krok za zbytečný. Výjimkou byly jen Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci. Vedení TUL o možnosti hromadné kontroly starších prací jednala.

Podle mluvčí je hlavním smyslem této akce to, aby se naplnily databáze. „Aby bylo s čím srovnávat,“ doplnila.

Podle prorektora TUL pro informatiku Pavla Satrapy nejde škole v první řadě o odhalení plagiátů a trestání. To je ostatně po delší době nemožné. I když totiž systém odhalí dodatečně plagiát, vysoká škola podle zákona nemůže odebrat absolventovi diplom po více než třech letech od jeho udělení.

„Především chceme, abychom takové věci nepouštěli dál. Proto musíme mít databázi naplněnou, aby bylo s čím porovnávat. Principielně nejde ani tak o to najít hříšníky z minulosti, ale připravit se na hříšníky budoucí,“ vysvětlil prorektor Pavel Satrapa.

Za posledních pět let vzniklo asi 8 500 prací. Do dnešní doby jich má škola zkontrolováno 5 500. „Bloková kontrola by měla být hotová do poloviny března. Kontrolujeme plošně celou školu, práce všech fakult,“ zmínil prorektor Satrapa. Rektor pak výsledky předá jednotlivým fakultám a nechá na nich, jak se k nim postaví.

Ani když systém hlásí vysoké procento shody, nemusí jít nutně o plagiát. Například, když má práce přílohu, která není jádrem diplomky. Může se jednat také o řádné citace. Systém upozorní na shodu, seriózní posouzení pak musí provést až vedoucí diplomové práce.

Klasické formáty zabírají příliš mnoho místa

Loni v létě otevřelo debatu o kvalitě absolventských prací plagiátorství někdejší ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) a bývalého ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD). Ti kvůli tomu rezignovali.

Univerzitní knihovna přestala v letošním akademickém roce archivovat svázané závěrečné práce. Studenti si je nechávají tisknout a svazovat už jen pro účely obhajob. Nově už bude knihovna vše ukládat v elektronické podobě. Klasické formáty totiž zabírají příliš mnoho místa. Ze stejného důvodu univerzitní knihovna také skartuje všechny práce starší dvaceti let.

„Všechny práce máme ale digitalizované a veřejně přístupné,“ uvedla ředitelka Univerzitní knihovny TUL Jitka Vencláková.