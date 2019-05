V Liberci vyvíjejí elektromobil pro mladé, má stát pod tři sta tisíc korun

Vozidlo by podle předpokladů jednatele společnosti mohlo stát méně než 300 tisíc korun.

„Univerzita zajišťuje technickou podporu a dohled nad koncepcí. V laboratořích teď testujeme elektrický pohon, baterii a systém dobíjení, které jsme společně navrhli. Spolupracujeme i s fakultou strojní. Firma by zajišťovala výrobu a konstrukční práce,“ přiblížil Pavel Jandura z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci.

Jedná se o koncept malého dvoumístného vozidla kategorie L6. To je omezeno rychlostí do 45 kilometrů v hodině a výkonem 6 kW. Je určeno pro řidiče od 15 let.

Po malých úpravách je v plánu také kategorie L7 o výkonu 15 kW s maximální rychlostí 80 kilometrů za hodinu. Díky délce 2,5 metru a šířce 1,38 metru bude vozidlo schopné parkovat i kolmo k chodníku.

„Naším cílem je dostat na trh malý městský elektromobil, který bude jednoduchý, levný a nenáročný na údržbu. Vyplnili bychom díru na trhu,“ řekl jednatel společnosti Combatra Miloslav Kolomazník.

„Jednak cílíme na mladší lidi, jednak by elektromobil mohl vyhovovat rozvážkovým službám, které potřebují málo místa na zaparkování. Mohl by být vhodný i pro carshering (sdílení více lidmi, kterým se nevyplatí auto vlastnit, pozn. red.). Ti všichni by využili levného provozu. Přes noc by se vozidlo lacino nabilo a přes den by zase mohli jezdit,“ doplnil Kolomazník.

Firma plánuje až pět set elektromobilů ročně

Městský elektromobil s pracovním názvem Fido bude podobný konceptu Renaultu Twizzy. Jen s tím rozdílem, že sezení pro spolujezdce na zadním sedadle bude mnohem příjemnější. Sedačky budou řazeny úhlopříčně, spolujezdec tak získá mnohem víc místa na nohy.

Objem zavazadlového prostoru bude v základní verzi Fida 260 litrů. Skříňová verze na stejném podvozku vhodná pro rozvážkové firmy bude mít objem zavazadlového prostoru 700 litrů.

Vozidlo má mít dvě varianty dojezdů - 120 kilometrů a 240 kilometrů. „Pro městský provoz takový dojezd stačí,“ poznamenal Kolomazník.

Firma nyní hledá strategického partnera. Počítá s tím, že by měla být v budoucnu schopná vyrábět až pět set elektromobilů ročně.

Na projekt poskytne zhruba třicetimilionovou dotaci ministerstvo průmyslu a obchodu. Peníze poplynou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Podmínkou poskytnutí dotace je, že vozidlo musí být vyvinuté do února 2020. „Následná homologace by mohla zabrat rok. V roce 2021 by se náš elektromobil mohl dostat na trh,“ věří Kolomazník.