Starostové porazili v Liberci ANO, primátor se nedostal do zastupitelstva

Starostové pro Liberecký kraj rozbili svůj volební štáb v Radničním sklípku a byli tak metaforicky nejblíže radnici. Při necelých 97 procentech sečtených okrsků disponovali 32,05 procenta hlasů. Na druhém místě skončilo ANO. To mělo ve stejnou chvíli 21,36 procenta.

Ještě v noci zástupci obou hnutí vyjednávali o povolební spolupráci. „S ANO jsme se dohodli na tom, že máme zájem v zastupitelstvu spolupracovat. Zatím jsme se bavili o tom, jak si představujeme, že by měla fungovat budoucí rada. O tom, s kolika partnery bychom si představovali spolupracovat. A zhruba jsme se shodli na tom, že v případě spolupráce bych funkci primátora zastával já,“ řekl po půl desáté lídr Starostů Jaroslav Zámečník, když zástupci obou hnutí opustili vyjednávací místnost.

V koalici může být i třetí partner

„Něco jsme si odnesli. Teď se na to doma podíváme a v neděli jim řekneme, jestli se nám to líbí, nebo ne,“ sdělil lídr ANO Jiří Němeček. Podle něj výsledek není špatný. „A to vzhledem k tomu, co se tu na radnici odehrávalo, když se na to podíváte,“ přiblížil a připustil možný vznik koalice ať už jenom se Starosty, nebo s třetím partnerem. „Proti nikomu se nevymezujeme. Budeme jednat i s hnutím pana Korytáře. Telefonoval mi a slíbili jsme si, že si zítra brnkneme.“

Krátce nato už Starostové zasedli k vyjednávacímu stolu také s ODS. Ta získala lehce přes 8 procent. Dorazit měli i lidé z LOL! (Liberec otevřený lidem). „Jednání povedeme ještě v sobotu večer s dalšími partnery. Se všemi, kteří nám pogratulovali k výsledku. S těmi, kteří nám zatím nepogratulovali, bohužel jednat nebudeme,“ doplnil Zámečník.

Lídra ODS Petra Židka těší výsledek, který jeho strana získala. „Situace v Liberci odpovídá tomu, co se dalo očekávat. Bylo jasné, že o tu vedoucí pozici si to rozdají ANO a Starostové. Předpokládal jsem i pokles Změny, kde došlo k přelivu hlasů k LOLu. Že se nedostane ČSSD a KSČM, mě nepřekvapuje, určité náznaky tu poslední dobou byly,“ shrnul Židek.

Právě neúspěch ČSSD a KSČM je jedním z hlavních motivů letošních voleb. Na liberecké radnici ani jedna ze stran neusedne po dlouhých 28 letech. „Sociální demokracie těžce neuspěla a to nejen v Liberci, ale i v dalších městech v kraji. Znamená to pro nás poučení a začít pracovat dál a lépe. Příčina je jednoznačná - voliče levice a zejména sociální demokracie vysál pan Babiš. Myslím si, že tenhle problém ale ČSSD ustojí a zase se zvedne. Potěšilo mě, že hnutí ANO lze porazit, což předvedli Starostové,“ popsal situaci lídr liberecké ČSSD Jan Mečl.

Komunisté budou chybět v Liberci i Jablonci

Komunisté budou chybět v městském zastupitelstvu vůbec poprvé nejen v Liberci, ale také v Jablonci nad Nisou. „Tlak proti KSČM byl v poslední době velký,“ řekla krajská předsedkyně KSČM Dana Lysáková. „Nabídka nových hnutí v malém Libereckém kraji je široká a nedokázali jsme se s tím vyrovnat. Na Liberecku jsme měli třicet jedna zastupitelů, teď jsme tady získali jen třináct mandátů. Přitom jsme se nezpronevěřili svému programu a dělali jsme ve městech a obcích rozumné věci. Proti našim konkurentům nám chyběly na kampaň peníze. Třeba v Liberci jsme si museli vystačit jen s devadesáti tisíci korun.“

Lysákovou nepřekvapilo, že v krajském městě vyhráli Starostové, ale nečekala jejich tak jasné vítězství nad Babišovým ANO. „Voličům určitě vadily hádky na liberecké radnici mezi Změnou a primátorem Batthyánym zvoleným před čtyřmi let za ANO,“ upozornila Lysáková. „Předpokládám, že po volbách vytvoří v Liberci koalici Starostové a ANO a možná přiberou ještě ODS stejně jako na Libereckém kraji.“

Ve štábu třetí Změny pro Liberec nepanovala euforická nálada. Se ziskem 13 procent hlasů se jí případná koalice vzdálila „Je to pro nás jednoznačný neúspěch. Na jednu stranu jsem rád, že jsme nevypadli, jak nám někteří predikovali, protože jsme podle nich nic nedokázali. Takže 13 procent a něco a tím pádem třetí místo není špatné, ale chtěli jsme víc. Nějaká šance, že budeme v koalici, tu ještě je, ale hodně záleží na tom, jak dopadnou mandáty. Do značné míry to je závislé na rozhodnutí ANO,“ shrnul lídr Změny Jan Korytář.

Překvapením voleb je Liberec otevřený lidem, zkráceně LOL!, který získal lehce přes pět procent hlasů. „My jsme měli dopředu takové odhady, že můžeme získat jakýkoliv výsledek, takže jsme rádi, že jsme nad pěti procenty a že práce lidí, kteří se na tom podíleli, nepřišla vniveč. Osobně jsem měl trochu ambicióznější cíle, ale tak to bývá. Voliči jak nás, tak hlavně Změnu vytrestali za nefungující koalici, která tu byla. Bohužel se mi nepodařilo přesvědčit kolegy hned v počátku spolupráce s tehdejším ANO, že máme z této koalice odejít,“ popsal dojmy lídr LOL! Jaromír Baxa.

Primátor se nedostal ani do zastupitelstva

Radost nesálala ze štábu PRO 2016, které vedl poslední liberecký primátor Tibor Batthyány. Jeho kandidátka nezískala ani čtyři procenta. On ani nikdo z kandidátky tak na radnici nezasedne. „Jsme samozřejmě zklamaní, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že značku hnutí PRO 2016 ještě před půlrokem nikdo neznal. Zklamání proto snášíme celkem statečně a je to začátek. Chceme zůstat v politice aktivní a pro město můžeme dělat spoustu věcí i mimo zastupitelstvo. Nezastírám ale, že jsme si zálusk na dva tři mandáty dělali,“ řekl bývalý primátor Liberce.

Stejně jako v Liberci nebudou v jabloneckém zastupitelstvu sedět poprvé od revoluce členové ČSSD. Strana, která dosud byla ve vládnoucí koalici s ODS, získala pouhých 4,22 procenta hlasů. Volby v Jablonci vyhrála stejně jako před čtyřmi lety ODS. Tentokrát se ziskem 22,34 procenta hlasů. Druhé je ANO (20,26 procent), třetí Pirátí se ziskem pěti mandátů, kteří se do jabloneckého zastupitelstva podívají vůbec poprvé. Dále koalice Společně pro Jablonec (11,57), Starostové (9,96), Nová Budoucnost (5,38) následovaná SPD, které má jeden mandát.

V České Lípě, třetím největším městě kraje, zvítězilo s 24 procenty ANO, v těsném závěsu s Živou Lípou. Dohromady jim výsledek dává 13 mandátů, což je ve 27členném zastupitelstvu dostatek na to, aby obě strany utvořily koalici. Ještě v sobotu večer se představitelé obou stran sešli, aby dohodli podrobnosti budoucí spolupráce.

Lídři obou stran však vyjádřili přání, aby členem budoucí vlády byl ještě třetí subjekt. Rozhodně však vyloučili, že by to měli být představitelé již minulé radniční koalice, tedy ODS a ČSSD. „Bylo by to jen přes mou mrtvolu,“ rezolutně odmítl spojení s těmito stranami lídr Živé Lípy Jaroslav Turnhöfer.