Problémy s podlahou i skrytý septik. Oprava muzea v Liberci se prodraží

„Chtěli jsme otevřít letos v prosinci, ale po vystěhování expozic a zahájení stavby se ukázalo, že náročnost je mnohem větší, než jsme čekali. Nový termín je posunutý až na podzim 2020,“ řekla krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.

Jedna z věcí, kterou nikdo nečekal, se projevila u stavby výtahu. Při bourání se odkryl septik, o kterém nikdo nevěděl. V plánech byl zakreslený na úplně jiném místě. Problematickou se ukázala být i podlaha v hlavním sále.

„Původně se počítalo s tím, že se jen opraví vrchní vrstva. Jenže podlaha byla tak vzdutá a popraskaná, že se musela celá vybourat, dát pod ni štěrkové podloží, hydroizolace a odvětrávání. To stavbu prodražilo o několik milionů,“ popisuje ředitel muzea Jiří Křížek.

Další neplánované miliony spolkla výměna elektroinstalace, zabezpečovacího systému a požární signalizace.

„Ukázalo se, že ve zdech muzea jsou minimálně tři generace různých rozvodů, které už neodpovídají platným normám ani podmínkám napojení na pult centrální ochrany policie. Takže se musí opět vše vybourat a místo do zdí se bude elektroinstalace dávat do podlahy. To jsou další výdaje, se kterými jsme na začátku nepočítali,“ zmínil Křížek.

Výdaje stouply o 35 milionů

Zatím tak výdaje na rekonstrukci stouply o 35 milionů korun na celkových 135 milionů.

„Doufám, že se nám podaří už tuto cenu udržet. Dotace navíc se nám už na to nepodaří získat. Starosti nám ovšem dělají ceny stavebních prací. Od zpracování projektové dokumentace totiž výrazně stouply. Opravu muzea ale dokončíme, chceme návštěvníkům nabídnout nové expozice a servis, který bude konečně odpovídat 21. století,“ dodala Vinklátová.

Ředitel muzea přitom doufá, že nenastane situace, která byla při otevření muzea v roce 1898.

„Tehdy se dostali do velikých dluhů, takže jim nezbylo na výmalbu zdí. Budova muzea se tak otevírala a zdi byly neomítnuté nebo jen tak ledabyle natřené. Ale v tomto duchu jít nechceme,“ směje se Křížek.

Kromě nových expozic s řadou interaktivních prvků, se přestavba dotkne vstupního sálu, kde dnes probíhají vernisáže, koncerty a další akce. Přesune se tam totiž recepce a bude tam i muzejní obchod. V přízemí, kde jsou dnes kanceláře muzejníků, se počítá s takzvaným instalovaným depozitářem, který návštěvníkům odhalí zajímavosti z muzejních pokladů. Prostor chce dát muzeum i různým řemeslným školám z Libereckého kraje. Novinkou by měla být i muzejní kavárna na terase s výhledem na Masarykovu třídu