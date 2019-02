Scooter spojí národy, ohnivou show přiveze poprvé do Liberce

18:22

Legendární otázka How Much Is the Fish?, tedy Kolik stojí ryba?, padne letos na podzim v liberecké Home Credit aréně. Z úst ji vypustí H. P. Baxxter, frontman kapely Scooter, která tu 16. listopadu odehraje koncert.