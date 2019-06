Liberečané se moc nevyspí. Ruší je opilí křiklouni i hluk z ubytoven

„Dcera za mnou v noci chodí, že nemůže kvůli hospodě pod námi spát. Hosté řvou, hádají se, mluví sprostě. Už nevíme, co máme dělat,“ posteskla si Michaela Sedliská, která bydlí na sídlišti v Liberci - Vratislavicích nad Nisou.

Podobných příběhů rušení nočního klidu je ve městě celá řada. Potíže nepřinášejí jen restaurace s letními zahrádkami. Poslední dobou jsou to také ubytovny se zahraničními dělníky.

Zoufalí obyvatelé okolních domů na Zámeckém vrchu ve Vratislavicích začali kvůli hluku z Kulaté hospody sepisovat petici. Chtějí ji předat starostovi. Jinou obranu už prý nemají. Pokřikující hosté restaurace jim ze života dělají peklo.

„Dřív tu bývaly jednorázové akce, což se dalo tolerovat, vzali jsme dítě do obýváku. Teď je ale hluk na denním pořádku a trvá to už strašně dlouho. Policie je pokaždé napomene, ale za chvíli je to tu znovu,“ poznamenala Michaela Sedliská.

„Neberu to na lehkou váhu. Vím, že v mnoha případech ani přivolaná policie nebyla úspěšná. S nájemkyní jsem se proto sešel a požádal ji, aby dodržovala noční klid. Slíbila mi, že udělá vše pro to, aby se to neopakovalo. Je to jediná možnost, co můžeme jako obec udělat. Hospoda není v našem objektu, nestojí ani na našem pozemku,“ řekl starosta Vratislavic Lukáš Pohanka.

Terasa bude fungovat jen do půl desáté

Problémy s nočním hlukem vygradovaly v neděli před týdnem, kdy se v restauraci strhla potyčka. Zasahovala i policie. Teprve tento incident přiměl majitelku, aby noční hluk začala řešit.

„Naše terasa bude nově otevřená pouze do 21.30 hodin, poté se budou muset hosté přesunout dovnitř restaurace, nebo ji opustit. Tímto se omlouvám i hostům, kteří k nám rádi chodí posedět, ale byla bych nerada, kdyby nám restauraci úřady zavřely jen proto, že se pár jedinců neumí chovat,“ vzkázala Pavla Škrabálková na Facebooku Kulaté hospody, kde se rozhořela i vášnivá debata.

Jenže podobných míst, kde jsou zatím obyvatelé proti nočnímu hluku bezmocní, je v Liberci mnoho. Nezřídka to bývá v sousedství ubytovny. Stěžují si i lidé z okolí harcovských kolejí. Ani tam se dlouhodobě nedaří rozjařené a často alkoholem posilněné křiklouny umravnit.

„Ve vedlejším domě vznikla asi před půl rokem zřejmě nelegální ubytovna. Žijí tam dělníci z východní Evropy, byla tu už i cizinecká policie. V noci se ve vnitrobloku hlasitě baví, hádají nebo mají puštěnou hudbu. Rozléhá se to v celém našem dvoře a lidé nemohou spát. O víkendu jsem to schopný tolerovat, ale přes týden je to už k nevydržení,“ řekl obyvatel Okružní ulice, který si nepřál uvést jméno, ale redakce je zná.

„Přijde mi, že podobných ubytoven nebo nocleháren pro zahraniční dělníky poslední dobou přibývá a nikdo to neřeší,“ dodal.

Zdrojem potíží jsou ubytovny

I podle oslovených policistů, kteří se denně pohybují po území města, se ubytovny stávají zdrojem potíží.

„Když se bavím se starousedlíky, říkají, že ubytovny dělají velké problémy. V nich bydlí většinou cizinci, a ne vždy to jsou slušní lidé. A problémů přibývá. V mém okrsku je těch ubytoven opravdu hodně,“ přiblížil před časem policista Jan Šír z obvodního oddělení Vápenka, když přebíral ocenění za vítězství v prestižní policejní soutěži Okrskář roku.

Státní policisté letos v Liberci řešili 67 případů rušení nočního klidu. „Nejvíc případů, celkem třiadvacet, jsme zatím měli v červnu,“ uvedl mluvčí liberecké policie Vojtěch Robovský.

Městskou policii lidé volají častěji. Strážníci měli loni 437 hlášení o rušení nočního klidu. Rok před tím 423. „Většinou se to řeší na místě. Na magistrát věc posíláme, když je rušení opakované,“ popsala mluvčí liberecké městské policie Daniela Bušková. Nejvíc oznámení přichází z centra města.

Mluvčí ze statistik nevyčetli, jak časté jsou problémy s hlučícími lidmi v okolí ubytoven. I kvůli stížnostem lidí ale v Liberci jedna ubytovna přestala existovat.

„S Technickou univerzitou jsme se loni dohodli, že škola zruší ubytovnu ve Vesci. Měli jsme tam i podněty od obyvatel. Jiné stížnosti se ke mně zatím nedostaly. Tím ale nechci říct, že tyto problémy nejsou. Lidé, kteří se cítí být obtěžování rušením nočního klidu, by měli volat městskou policii,“ řekl náměstek libereckého primátora Ivan Langr.

Liberec má od roku 2015 na nové ubytovny stavební uzávěru, která platí až do vydání nového územního plánu. Bez rozhodnutí rady města nemůže žádná nová vzniknout. „Klasickou ubytovnu jsme pustili jen jedinkrát. Byla umístěna v areálu výrobního podniku a měla sloužit výhradně pro zaměstnance firmy,“ řekl Ivan Langr.