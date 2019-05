Zedníci si z jídelních stolů udělali lešení, oprava školy je ve skluzu

„Původně nám ve škole říkali, že se děti vrátí do budovy letos v lednu. Je květen a pořád se tam pracuje. Vlastně asi ani nepracuje, moc se to tam nepohnulo,“ říká jeden z rodičů Petr Holeček.

Kvůli přestavbě totiž žáci druhého stupně musí jezdit na Technickou univerzitu, která základní škole nabídla zázemí. První stupeň se učí v náhradních prostorách na ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská.

Univerzita se školáků neujme

„Paní ředitelka má vážné obavy, že stavba nebude hotová ani do konce letních prázdnin, protože pracovníci stavební firmy tam chodí spíš sporadicky. To by už byl skutečně obrovský problém, protože univerzita nám už žádné prostory od září nedá. Už takhle jsme ji měli opustit na začátku druhého pololetí, což se nestalo,“ uvedl náměstek Langr.

Podle něj provázejí stavbu i další problémy. Zloději tam už dvakrát ukradli kabely a zedníci zase místo lešení v jídelně používali tamní nerezové stoly.

„Ty stoly jsou kompletně zprohýbané a zřejmě už nadále nepoužitelné. Používali i ledničky pro skladování různých kbelíků a podobně. Zatím jsou ty škody spočítány včetně krádeží na 1,6 milionu korun. Opravdu nejsem z té stavby nadšen,“ dodal Langr.

Na školu dohlíží hlídací agentura

Vedení města se proto zúčastnilo jednoho kontrolního dne přímo na místě. Kvůli krádežím už stavební firma objednala hlídací agenturu.

„Situace není úplně ideální, ale přesto doufám, že se firmě podaří srpnový termín dodržet, aby v září mohly děti nastoupit. Musí se tam ale ještě pořídit vybavení tříd, to zatím není. Bohužel, zpočátku to vypadalo jako banální rekonstrukce, ale najednou ty práce v průběhu oprav nabobtnaly takovým způsobem, se kterým nikdo nepočítal,“ řekl náměstek primátora Jiří Němeček.

Přestavba by měla stát zhruba 64 milionů, většinu pokrývají dotace. Město ale musí hradit žákům i autobus, který je každý den vozí na Technickou univerzitu a zpátky. Městskou kasu to bude stát 3,2 miliony korun.

Radnice také doplácí rozdíl v ceně obědů, protože na univerzitě jsou dražší než v jídelně základní školy. Jedno pololetí tak vychází na doplatku za obědy na 800 tisíc korun. „Nemůžeme chtít po rodičích, aby ten rozdíl platili oni,“ dodal Langr.