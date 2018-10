Referendum v Liberci je neplatné, nepřišlo dost lidí

K volebním urnám se dostavilo jen 14,85 procenta voličů. Aby bylo referendum platné, muselo by dorazit minimálně 35 procent oprávněných voličů.

Zbylé dvě otázky v referendu se týkaly toho, zda má být městská hromadná doprava v Liberci pro děti do 15 let a seniory nad 65 let zdarma a zda má město vykoupit od Povodí Labe hráz rybníka Tajch ve Vesci a opravit ji a zvelebit i okolí oblíbeného rekreačního místa.

Podpisy pod referendum sbírala politická strana Změna pro Liberec. Právě to hrálo v očích některých voličů roli, referendum brali jako předvolební boj a referendum tak ignorovali.

Řada lidí o referendu vůbec nevěděla

Velkou roli hrálo i to, že volební místnosti pro referendum byly v některých případech na opačném konci města než kam šli lidé volit do komunálních voleb. Řada lidí pak o referendu vůbec nevěděla.

„U nás byla od pátečního odpoledne jen jedna volička a to ještě proto, že sem přišla vyzvednou dítě z kroužku,“ uvedla v sobotu před polednem předsedkyně volební komise v Základní umělecké škole ve Frýdlantské ulici. A podobné to bylo i jinde. Například ve volebním okrsku 66 přišlo ze 750 zapsaných voličů jen 190.

„Odhadovali jsme, že by mohlo přijít alespoň 25 procent, malou naději jsme vkládali v potřebných 35 procent. Těch 15 procent je pro nás zklamáním, ale nebylo na to moc času. Soud rozhodl o konání referenda na poslední chvíli, radnice to nijak nepropagovala, byli jsme na to sami,“ uvedl lídr Změny Jan Korytář.

„Doufám, že se nám do budoucnosti, až třeba budeme dělat nějaké třetí referendum, podaří přesvědčit kolegy, abychom se na těch věcech mohli shodnout rovnou v zastupitelstvu a byl dostatek času na informační kampaň. Co mě těší je fakt, že ti, kteří k referendu přišli, tak na většinu otázek odpověděli ano.“

Referendum se konalo v Liberci podruhé v historii. I předchozí pořádala Změna pro Liberec a bylo rovněž neplatné. Náklady na pořádání referenda jdou podle tajemníka magistrátu Martina Čecha do dvou milionů korun. Kromě odměn pro členy komisí musela radnice nakoupit i nové zástěny, urny a státní znaky.