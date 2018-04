Nerozkrájel jsem se kvůli deseti tisícům, říká na nahrávce souzený exradní

Podle obžaloby si před osmi lety řekl ve své kanceláři na krajském úřadě o úplatek jednateli firmy, která v roce 2009 vyhrála krajskou zakázku na zlepšení vytápění u vybraných devatenácti krajských příspěvkových organizací. Tendr měl hodnotu 19,5 milionu korun.

Podle obžaloby požadoval Bursa jako krajský radní a zároveň předseda hodnotící komise pět procent za to, že liberecká společnost zakázku vyhrála. Získal by tak přes 970 tisíc korun.

Nahrávku tajně pořídil šéf firmy

Jednatele firmy si Bursa pozval 26. ledna 2010 do své kanceláře. V té době už byla zakázka dokončená. Šéf firmy Petr Lajtkep, sám člen sociální demokracie, si ale tehdejšího radního celou dobu nahrával na diktafon. Mimo jiné zaznamenal:

Bursa: Jako tohle je šílený. U všech všeobecně se bavíme mezi pěti až deseti procentama, jo? To znamená, jestli to bylo za dvacet, tak já jako nejsem šílenec, na to, jako abych po vlastních lidech chtěl deset procent.

Lajtkep: Eeee, to bychom byli opravdu ...

Bursa: To je šílenost, jo. Ale o čemkoliv nižším než pět bych byl zase šílenec já.

Lajtkep: Hmm.

Bursa: Protože jako to není jenom o mě. To je o dalších x lidech jako, jo? A já jsem se tady nerozkrájel kvůli dvaceti milionům kvůli deseti tisícům. Jako to ti říkám otevřeně.

Lajtkep: Eeee

Bursa: Jo, hele, nemáš to vyúčtovaný, je to na tobě.

O úplatek si měl Bursa říci až v době, když už byla zakázka proplacená.

„Vím, že se bavíme po, ale my jsme nevěděli, o čem se bavit před. Protože když jsme se bavili před, tak jsme se na ničem nedohodli, protože ty jsi to taky nevěděl,“ uvedl Bursa.

Na nahrávce hovoří i o tom, že od jiného člena sociální demokracie se dozvěděl, že úplatek by měl být pouze 400 tisíc korun. Bursa o tom hovořil jako o blbosti. „To říkám úplně otevřeně, protože to by byla poslední investice, kterou jsme do toho dali. Jo, protože to tady mám kdejakou podloudnou firmu, se kterou se dohodnu úplně jinak a líp.“

Lajtkep: Diktafon jsem měl na svoji ochranu

Svědek Lajtkep působil v době Bursova volebního období v letech 2008 až 2012 ve finančním výboru kraje. Na otázku, proč si Bursu nahrával, řekl: „Nevěděl jsem, co po mě chce, když mě pozval do kanceláře, diktafon jsem měl na svoji ochranu. Považoval jsem ho za zákeřného člověka a nechtěl jsem být jednou pošpiněn pomluvami.“

Svědek nedokázal uvést, jakou částku jeho firma na krajské zakázce vydělala. Tvrdil ale, že mu Bursa žádnou výhodu nezařídil. Uvedl, že žádné peníze Bursovi nedal.

Čtvrt roku po zaznamenaném jednání s Bursou byl zároveň podepsán dodatek ke smlouvě na vícepráce v hodnotě 700 tisíc korun. „Se Zdeňkem Bursou jsem o tom nejednal. Šlo o to, aby systém pracoval kvalitněji,“ vysvětlil svědek.

Nahrávku, kde si podle obžaloby Bursa říká o úplatek, však nepřinesl na policii. Řekl o ní údajně jen jednomu spolustraníkovi. Policie si pro nahrávku přišla až v listopadu 2016 v souvislosti s vyšetřováním jiného případu.

„Nabyl jsem dojmu, že účelem nebylo získat prospěch, ale manipulovat se mnou. Asi na mě chtěl získat kompromitující materiál,“ tvrdil svědek Lajtkep.

Jednapadesátiletý Bursa na policii ani před soudem nevypovídal.