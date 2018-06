Úředník dělal kampaň primátorovi. Uklikl jsem se, kaje se

Navíc se nepodepsal jako například člen PR oddělení hnutí, ale jako vedoucí kanceláře primátora. Neuhäuser tvrdí, že se omylem uklikl.

V článku jedenáct v Kodexu zaměstnance statutárního města Liberec stojí, že „zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.“ V článku číslo šest zase, že „zaměstnanec předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a veřejnému zájmu.“ Dále se zde stručně řečeno píše, že nemá do svého zaměstnání promítat obchodní nebo politické vztahy.

Budeme s tím rozhodně něco dělat, naznačil tajemník

Podle tajemníka magistrátu Martina Čecha, pod něhož radniční úředníci spadají, by e-mail o tiskové konferenci jakéhokoliv politického hnutí či strany rozhodně neměl odcházet z magistrátních adres.

„Tohle rozhodně nepřísluší k výkonu práce vedoucího odboru kanceláře primátora a jeho práci na magistrátu. Pokud má s tím hnutím něco společného, má k nim nějaký vztah, nesmí to dělat ve svém pracovním procesu na radnici,“ řekl Čech.

Naznačil zároveň, že může jít o porušení kodexu zaměstnance magistrátu.

„Budeme s tím rozhodně něco dělat, nějak to vyhodnotíme,“ doplnil tajemník.

Neuhäuser: Omyl, který se nedá vzít zpět

Petr Neuhäuser tvrdí, že e-mail odeslal omylem. „Měl jsem tiskovou zprávu připravenou pro pana primátora a měl jsem zapnutý soukromý e-mail, ze kterého jsem ji chtěl odeslat, jenže vedle toho jsem měl spuštěnou i pracovní schránku, kde mám kontakty na novináře a omylem jsem to místo jen panu primátorovi poslal všem. Dbám rozhodně na to, abych svoji pracovní dobu nevyužíval k politickým věcem. Rozhodně neokrádám zaměstnavatele, ani nedělám nic na jeho úkor. Uklikl jsem se a je to bohužel omyl, který se nedá vzít zpět,“ vysvětlil Neuhäuser.

Podobného „ukliknutí“ se ale podle zkušeností MF DNES Neuhäuser dopustil například v březnu loňského roku. Tehdy médiím opět jako vedoucí kanceláře primátora zaslal tiskovou zprávu zastupitelů zvolených za hnutí ANO, jehož členem byl tehdy liberecký primátor.