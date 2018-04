Náměstek mě obešel, zlobí se primátor Liberce. Podá trestní oznámení

Podle Tibora Batthyányho totiž Jan Korytář podepsal smlouvy na nákup pozemků na autobusovém nádraží místo něj, což bylo podle primátora v rozporu se zákonem o obcích.

„Pan Korytář podepsal smlouvu o odkupu buněk odbavovací haly na autobusovém nádraží naprosto neoprávněně. Smlouva je tak neplatná. Jde o totální zneužití pravomoci a toto chování je pro mě nadále neakceptovatelné,“ rozčiluje se primátor.

Primátora jsem neobešel, brání se Korytář

Korytář jako statutární zástupce primátora podepsal smlouvu na odkup v neděli 8. dubna. „Statutární náměstek zastupuje primátora pouze v době jeho nepřítomnosti. Tedy když je na dovolené, v dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo na služební cestě. Ani jedno nebyla pravda. Byl jsem tady, normálně jsem svoji funkci vykonával, ale pan Korytář přesto smlouvy podloudně podepsal,“ poukazuje Batthyány.

Korytář se brání tím, že jen vykonával vůli zastupitelstva. To totiž nákup pozemků na autobusovém nádraží včetně stavebních buněk v podobě odjezdové haly schválilo. Byť hlasování bylo těsné a prošlo jen o jeden hlas.

„Ano, smlouvu jsem podepsal v neděli 8. dubna a nevidím na tom nic špatného. Do práce chodím i o víkendu. Pana primátora jsem neobešel, prostě jsem se jen držel právoplatného usnesení zastupitelstva, že město chce pozemky koupit a že mám zajistit úkony s tím spojené,“ hájí se Korytář.

Prodávající strana, tedy podnikatel Petr Wasserbauer, pak smlouvu podepsal v pondělí 9. dubna. Na katastru nemovitostí už tak město Liberec figuruje jako nový vlastník pozemků na autobusovém nádraží.

„Je naprosto evidentní, že pan Korytář to udělal záměrně. Já jsem tu smlouvu ani neviděl, pan náměstek mě úplně obešel,“ tvrdí Batthyány.

Korytář: Být náměstkem panu Batthyánymu je řehole

Hádka obou nejvyšších představitelů města je vyvrcholením sporu o celou lokalitu nádraží. Zatímco primátor byl proti koupi pozemků, které mu přišly předražené, Korytář se je snažil získat kvůli plánované výstavbě nového terminálu.

„Ve chvíli, kdy ty pozemky potřebujeme pro terminál a zastupitelstvo to dvakrát odsouhlasí, ale primátor to pořád zpochybňuje, tak přeci nebudu čekat na to, až to primátor zase celé rozbourá. Tohle si u každého soudu obhájím,“ prohlásil Korytář.

Že celý postup nechá Batthyány prověřit policií, Korytářovi nevadí. Stejně jako to, že ho chce nechat primátor odvolat z funkce. „Dělat statutárního náměstka panu Batthyánymu není žádná výhoda, to je řehole,“ dodal Korytář.



Jestli se příští čtvrtek najde dost hlasů pro jeho odvolání, ale není jisté. Když chtěl naposledy Korytář odvolat pro změnu Batthyányho kvůli nedospělému chování a torpédování některých projektů, nenašel pro to v zastupitelstvu podporu. To samé se může stát Batthyánymu. Většina opozice totiž spory ve vedení města odmítá řešit podle hesla: Co jste si nadrobili, to si snězte.