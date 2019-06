Primátor chce vymáhat škodu od politiků, kteří podepsali smlouvy s BusLine

„Poprosil jsem předsedu představenstva dopravního podniku o prověření veškerých pochybných rozhodnutí minulých představenstev Požádal jsem ho i o zápisy ze zasedání a jmenovité seznamy o hlasování. Budeme mít k dispozici jména všech lidí, skrze které prošla kontroverzní rozhodnutí a podle toho vyvodíme, na kom z nich budeme vymáhat škodu,“ řekl Jaroslav Zámečník (SLK).

Není těžké domyslet si, na koho míří. V době, kdy dopravní podnik schvaloval diskutabilní smlouvy s firmou BusLine a jejich dodatky, které z nich činí jednostranně výhodný vztah, řídili firmu v jejím představenstvu exprimátor Jiří Kittner (ODS), Roman Šotola (ČSSD), Martin Čulík (ex-ANO), Pavel Šulc (ex-ANO), dále pak Jiří Rutkovský a Jiří Veselka (USZ) a David Václavík (Liberec občanům).

Představenstvo akciových společností odpovídá celým svým majetkem za způsobené škody, a to i zpětně.

„Bavíme se tu o hypotetické škodě, o které zatím nikdo neřekl, že je škodou. Zatím je to jen názor. Pokud kdokoliv chce nárokovat škodu, musí ji nejprve vyčíslit soud, což se nestalo,“ tvrdí exprimátor a někdejší předseda představenstva dopravního podniku Jiří Kittner (ODS).

Za jeho působení uzavřel dopravní podnik desetiletou smlouvu s BusLine. V ní nebyl definovaný přiměřený zisk, který si může BusLine nárokovat.

Připomeňme, že krátce před vypršením této smlouvy ji BusLine dopravnímu podniku loni vypověděl a o přiměřený zisk se přihlásil. Žádá deset procent z roční ceny autobusů, což je výpočet stanovený vládou.

Toto vládní nařízení ale nebylo uplatněno nikde jinde než v Liberci. V součtu odpovídá dvaceti procentům obratu zakázky. Za dobu trvání smlouvy jde až o 300 milionů korun. Kittner připouští, že jde o přemrštěný nárok.

„Dvacet procent je moc, to můžete mít snad někde při prodeji kosmetiky. Běžně se v dopravě platí pět až deset procent. Je ale třeba si uvědomit, že přiměřený zisk BusLine nikdy dřív nepožadoval, což byla výhoda té smlouvy, kde se přímo nestanovil. Vždycky se s dopravním podnikem domluvil. To se změnilo až tehdy, když se BusLine vyhlásila válka a představitelé Změny o nich začali říkat, že jsou zloději. Pak se k dopravnímu podniku přestali chovat jako k partnerům,“ míní exprimátor.

Přesto by Kittner přiměřený zisk BusLine neupíral. „Žádná soukromá firma nepodepíše smlouvu bez zisku, to by byli šílenci. Otázka je, jak velký má být. Zisk pak ale nemůže být škodou,“ uzavírá.

Někdejší místopředseda představenstva dopravního podniku Josef Šedlbauer (ZpL), který jako jediný poukazoval na problémy vyplývající ze smluv s BusLine, tvrdí, že smlouva může být neplatná.

Některé zápisy se ztratily

„Není v ní ani slovo o přiměřeném zisku a o ceně za dopravní výkon. Je prostě špatná, což potvrzují i posudky zpracované dopravním podnikem,“ míní Šedlbauer. Ideální by podle něj bylo dosáhnout u soudu její neplatnosti.

„Pak by BusLine vrátil všechny peníze, které od podniku inkasoval, a ten by zaplatil za všechny služby, které od BusLine čerpal. Myslím, že bychom na tom pak byli lépe, než platit 300 milionů,“ myslí si zastupitel.

Prokázat, že smlouva, která umožnila BusLine nárokovat si přiměřený zisk, způsobila dopravnímu podniku škodu, bude těžké. Některé zápisy z představenstva, které si Liberec vyžádal, se totiž ztratily.

„Předali jsme jim vše, co jsme tu našli. Není tam ale bohužel vše. Zajímavé je, že některé zápisy z představenstva z období let 2010 až 2011 se záhadně ztratily, pokud si je tedy neodnesla policie při svém zásahu, což teď nejde ověřit,“ potvrdil současný předseda dopravního podniku Michal Zděnek.

Zákon o obchodních korporacích říká, že každé hlasování by mělo být zaznamenáno jmenovitě. Kdo není jmenovitě uveden, že se při hlasování zdržel, nebo byl proti, u něj se má za to, že byl pro. Primátor věří, že seznam odpovědných lidí nakonec získá.

Smlouvy jsou v naprostém pořádku, tvrdí BusLine

„Je to sice dlouhá doba, ale u někoho by se to v elektronické podobě ještě mohlo najít. Je to složitá problematika a město bude muset najmout právníky, kteří se tím budou zabývat. Naší šancí ještě je, že arbitráž o přiměřeném zisku dopadne v náš prospěch a nebudeme muset nic platit,“ dodává Jaroslav Zámečník.

Firma BusLine vzkazuje, že obchodní smlouvy mezí ní a dopravním podnikem jsou naprosto normální. „Ve smlouvě s dopravním podnikem není žádný unikátní a nestandardní vzorec pro výpočet přiměřeného zisku. Vychází se tedy striktně z relevantního nařízení vlády a ze vzorce, který vydala Vláda ČR,“ reagoval majitel skupiny BusLine Jakub Vyskočil.

Odvolává se na fakt, že výpočet přiměřeného zisku se odvozuje z ceny autobusů stanovené ministerstvem dopravy. Ročně je to zhruba 10 procent ceny autobusů. „Protože smlouva s dopravním podnikem byla uzavřena 2. 12. 2009, výpočet se realizuje podle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., které je relevantní ve vztahu k okamžiku uzavření smlouvy,“ upozornil Vyskočil.

Podle Josefa Šedlbauera je to však jen mlžení. „Výpočet je skutečně desetina ceny autobusů, pakliže je ale snížená o odpisy. A BusLine si autobusy pronajímal od dopravního podniku a tedy je dostane zaplacené dvakrát. Jednou si je zahrnul do výpočtu ceny za dopravní výkon, podruhé do přiměřeného zisku,“ uzavírá.