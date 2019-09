Policisté museli krotit figuranty při tréninku na chuligány, dav zapůsobil

Těžkooděnci ve stísněných podmínkách stadionu cvičili zásah proti rozdováděným rowdies. Záludnosti stadionu totiž musejí do detailu znát. Skandující a do sedaček kopající fandové byli studenti několika středních škol. Zuřivý dav předváděli více než věrně.

„I na těch sto padesáti lidech bylo názorně vidět, jak se člověk v davu změní a nechá se strhnout. Kolegové je museli umírňovat, jinak by museli zvýšit sílu,“ řekl Petr Šikola, vedoucí odboru služby pořádkové policie krajského policejního ředitelství.

Desítky policistů pilovaly vyvádění osamocených chuligánů, skupin nejhorších křiklounů, ale i náročné vyklizení celé nepřátelsky naladěné tribuny. I když měly obě strany domluvené modelové situace, dav se někdy začal chovat nepředvídatelně.

Ve „scénáři“ například bylo, že k napadení pořadatelů dojde až po vyklizení celé tribuny hostů. Figuranti ale v návalu emocí napadli pořadatele už na tribuně.

„Policisté na to museli reagovat a hned zakročili. Tribunu vyklidili až následně,“ vysvětlil Šikola.

Vyvedení jednoho či několika agresivních fandů je podle něj hrozba pro ostatní. „Na tribuně podléhají syndromu davu, myslí si, že jsou nepostižitelní a mají ochranu. Venku už se ale nemají před kým předvádět. Zjihnou a nemají tu sílu.“

Celou tribunu už také pořádková jednotka podle Petra Šikoly při zápase kvůli výtržnostem vyklízela. „Je to už několik let. Byl to tuším zápas Liberce se Spartou. Fanoušci vnikli i na hrací plochu.“

Závažný incident se stal také letos v dubnu, kdy sedmičlenná skupina jabloneckých fanoušků v kuklách napadla po derby poblíž stadionu návštěvníky v dresech Slovanu Liberec. Policisté zadrželi celkem sedm útočníků, pět z nich skončilo v policejní cele. Kriminalisté stíhají pět násilníků ve věku od 18 do 22 let. Za výtržnictví ve spolupachatelství jim hrozí až dva roky vězení.

Zranění policistů ubývá

I díky lepšímu vybavení a podobným cvičením ubývá zranění policistů. „Dnes už například dav nikdy nevytlačujeme zespodu, ale vždy shora. Při vytlačování zespoda ke zraněním policistů docházelo, dav měl obrovskou výhodu.“

Celý zákrok policisté natáčeli. Díky záznamu mohou vyhodnotit postupy. Slouží ale i jako důkaz. Využívají i záznamy z kamerového systému stadionu. Díky nim dokáží zadržet provinilce i po skončení utkání.

„Spousta lidí si myslí, že když ze stadionu odešli, jsou už nepostižitelní. Ale není to tak. Když tu jablonečtí chuligáni ukopávali sedačky, sedmi lidem se podařilo všechno prokázat a byli potrestáni za výtržnictví. Byli překvapení, když jsme pro ně jezdili do zaměstnání,“ vzpomněl Petr Šikola.