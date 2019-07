Plechovky jsou oblíbené, ví vratislavický pivovar. Postavil si vlastní linku

První plechovky se svým pivem nechával pivovar plnit v externí stáčírně již v roce 2017. První uvedení plechovky na trh se setkalo s velmi pozitivními ohlasy.

Vlastní linku se pivovar rozhodl pořídit zejména kvůli vyššímu exportu. Pivovar vyváží přibližně 40 procent své produkce hlavně do Německa a Francie. Roste také odbyt v zemích bývalého Sovětského svazu.

„Myslím, že jsme se trefili do doby vzrůstající poptávky po plechovkovém pivu. Vyšší poptávka po plechovkách nejen v České republice, ale i v zahraničí vedla loni pivovar k rozhodnutí rozšířit naši technologii o stáčecí plechovkovou linku,“ uvedl manažer obchodu pivovaru Pavel Regner.

Nižší váha i cena

Zejména v době dovolených jsou plechovky pro zákazníky výhodnější díky své nerozbitnosti. Pro pivovar hraje roli také rozdíl v hmotnosti obalu. Lehčí plechovka umožní naložit kamion větším množstvím piva. Nákupní cena plechovek je o něco nižší než cena lahve. Linka dokáže plnit pivo do třetinek i půllitrů.

V pivovaru předpokládají, že do plechu budou plnit nejprodávanější piva ze své produkce. Tedy světlou 11°, 12° nebo výčepní. Podle Regnera se pivovar nebrání žádnému přání zákazníků. „Zpočátku očekáváme prodej v řádech desetitisíců hektolitrů piva v plechovkách za rok,“ odhaduje Pavel Regner.



Některé plechovky by nemusely nést jen označení Konrad. Název libereckého piva by mohlo být spojené s daným řetězcem, kde by se prodávalo. Liberecký pivovar je například jedním z dodavatelů piva Argus pro řetězec Lidl. „Vedou se různá jednání s českými i zahraničními obchodními řetězci. Některé řetězce preferují svůj název piva,“ naznačil Pavel Regner.

Navzdory nové plechovkové lince zůstanou lahve nadále dominantním obalem vratislavického piva. „Jednou z výhod lahvového piva pro zákazníky je vrácení peněz za zálohu. Tím se pivo v lahvi stává pro zákazníka přitažlivější,“ uvedl Regner. Loni pivovar vyrobil necelých 150 tisíc hektolitrů. Letos předpokládá prodej o 30 procent vyšší. Plánuje se přiblížit hranici 200 tisícům hektolitrů.

Plechovky pomáhají exportu

Na vlastní linku na plnění piva do plechovek vsadil i pivovar Svijany. Pivo plní do plechovek druhým rokem. Půllitrové plechovky se podle ředitele Pivovaru Svijany Romana Havlíka nejvýrazněji podílely na nárůstu exportu. Pivovar loni vyvezl 10 procent své výroby. O zhruba třetinu více než v roce 2017.

„Do zahraničí směřovala téměř třetina všech vyrobených plechovek. Nejvíce na Slovensko, ale také do Polska, Německa, Ruska, Chorvatska a Maďarska,“ vypočítal Roman Havlík letos březnu u příležitosti ročního fungování linky.

Stále větší oblíbenost plechovek potvrzuje i Český svaz pivovarů a sladoven. Loni do konce srpna stoupla spotřeba plechovkového piva na českém trhu o čtvrtinu. Export plechovkového piva dokonce o 47 procent. „Z pohledu pivovarů představují plechovky hudbu budoucnosti,“ uvedl svaz před časem v tiskové zprávě.