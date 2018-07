Regulace neprošla, na náměstí a výstavišti v Liberci může vyrůst cokoliv

V některých částech vypadá Papírové náměstí v centru Liberce, jako by válka skončila před týdnem. I tak jde podle radnice o velmi cennou lokalitu, kde by se nemělo stavět živelně a bez rozmyslu.

Problém je, že celé území Papírového náměstí a přilehlých uliček má několik desítek vlastníků, včetně zahraničních, a není proto téměř možné se na nějaké podobě místa shodnout.

Změna pro Liberec proto přišla s návrhem regulačního plánu, který by stanovil podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, vymezil veřejně prospěšné stavby a podobně. To samé chtěla Změna prosadit i pro bývalé výstaviště Libereckých výstavních trhů (LVT).

„Když se tam začne stavět spontánně a nekoncepčně, jako se to aktuálně děje v případě bytového domu španělského investora na Papírovém náměstí, tak zabijeme další domy v ulici U Stoky, zbyly by tam jen uzounké uličky. Míra regulace je jen na nás,“ uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková (ZpL).

Zastupitele tím ale moc nepřesvědčila. „Rozumím snaze ochránit Papírové náměstí, rozhodně nikdo nechce, aby tam dalších padesát let bylo to, co dnes. Ale chybí mi sdělení, co vlastně s tou lokalitou chceme. Vždyť my sami nemáme představu, jakým směrem by se tam výstavba měla ubírat,“ řekl zastupitel Jan Berki (SLK).

Regulační plán je dobrý sluha, ale zlý pán, míní Šolc

Podle většiny jeho kolegů navíc není možné soukromým vlastníkům nařizovat, co na svých pozemcích mohou či nemohou dělat. „Regulační plán je dobrý sluha, ale zlý pán. Když se území příliš přereguluje, tak tam nebude nikdy nic,“ myslí si další zastupitel SLK Jiří Šolc.

Za nesmysl pak opozice považuje stanovit regulační plán pro bývalý areál LVT. Tam totiž všechny pozemky vlastní město. Podle zastupitelů tak není důvod tu něco regulovat, když si to město může ohlídat samo.

„Ano, na LVT jsou naše pozemky a je tu nějaká vize, jak by se areál měl změnit. Jenže se podle toho vůbec nepostupuje. Do objektů tam stále jen lijí peníze na opravy, havárie, vernisáže a podobně a původní vize obnovy areálu jde do háje,“ argumentuje Hrbková.

Velkou podporu ale nezískala. Podle vedoucího odboru hlavního architekta Petra Kolomazníka by navíc pořízení regulačních plánů zdrželo vydání nového územního plánu.

„Je pravda, že podobně dramatický zásah už jednou zastupitelstvo udělalo a znamenalo to, že se územní plán vrátil na začátek. Navíc by se zásadním způsobem ovlivnila vlastnická práva majitelů těch pozemků. Museli bychom to dát znovu k projednání veřejnosti a hlavně těm, kteří to tam vlastní,“ řekl.

Místa by mohla řešit i územní studie

S tím ale nesouhlasí radní Josef Šedlbauer ze Změny. „Regulační plán v územním plánu byl, a dost dlouho. V návrhu nového územního plánu už ale není, vyřadil se na příkaz pověřeného zastupitele, tedy primátora Tibora Batthyányho. Jak by to tedy mělo ztížit proces vydání územního plánu, když už to tam bylo?“

Podle Batthyányho, i některých dalších zastupitelů, by ale pro Papírové náměstí i areál LVT byla lepší územní studie. Ta totiž investorům nic nezakazuje, naopak městu doporučuje, jak se dá území využít.

„Jenže do územní studie nemá zastupitelstvo právo zasahovat, jen odbor hlavního architekta. Kdežto regulační plán zastupitelstvo schvaluje, takže můžeme ovlivnit, co na Papírovém náměstí nechceme,“ řekla Hrbková. Přesvědčila ale jen třináct zastupitelů, a tak návrh neprošel.