Papírové indexy v Liberci skončí, pro univerzitu jsou přežité

„Papírové indexy vnímáme jako přežitek a zbytečnou administrativní zátěž, kterou už většina českých vysokých škol odstranila. Prosazujeme elektronické výkazy o studiu, ale například také pouze elektronický archiv závěrečných prací,“ zmínil Pavel Satrapa, prorektor univerzity pro informační systémy.

To, jestli indexy, neboli knížečky s fotografiemi, kde mají studenti zapsané splněné předměty se známkami, skončí najednou, ještě univerzita vymýšlí. Prorektor Satrapa považuje za reálné, že indexy mohou skončit v příštím akademickém roce.

Budoucí strojaři chtěli indexy zachovat

Pro většinu lidí, kteří prošli studiem na vysoké škole, je index nostalgickou vzpomínkou, která se nevyhazuje.

Učitelka Lucie Janatová absolvovala libereckou univerzitu a má doma dokonce tři indexy. „Připomínají mi dobu studia. Když si v nich listuji, vybavím si kamarády, předměty, co mě bavily, nebo to, jak moc byly některé zkoušky těžké. Naskočí mi celá ta doba studia a je to příjemná nostalgie. U elektronických dokumentů o to budou absolventi ochuzení,“ myslí si Janatová.

V názorech na papírové výkazy o studiu se liší i fakulty. Zatímco například na fakultě strojní byli studenti podle proděkana spíš pro zachování indexů, na jiných preferují čistě elektronickou cestu.

„Uvědomujeme si, že je to svým způsobem památka. Koketovali jsme i s myšlenkou, že bychom indexy nechali třeba jako dobrovolné. Ze škol, které to udělaly, ale víme, že o to nakonec studenti ani nestojí,“ řekl Satrapa.

Závěrečné práce budou v archivu jen elektronicky

Stejně jako univerzita prosazuje elektronické výkazy o studiu, chce v blízké budoucnosti přestat archivovat závěrečné práce v papírové podobě. Pro případné další zájemce mají být v archivech k mání jen elektronicky.

„Odevzdávat svázané závěrečné práce budou studenti pořád. Jejich vytištění přináší i takový psychologický efekt. Ostatně, ani při obhajování nám nepřijde šťastné, aby listovali v elektronické verzi. Ale když chce někdo hledat v archivu závěrečných prací, elektronická podoba pro něj bude jednoznačně pohodlnější,“ míní prorektor.

Toho, že dokumenty v elektronické podobě třeba nepůjdou v budoucnu přehrát, se nebojí. „Máme je na konvenčních discích, existují v několika kopiích. V elektronické podobě se dají dokumenty obnovovat.“