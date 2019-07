Liberec chystá velký okruh, z ulic v centru města budou jednosměrky

Liberecký primátor Jaroslav Zámečník uvedl, že provoz před parkovacím domem na frekventovanou silnici by mohl vést k velkým problémům.

„Proto uvažujeme o tom, že z ulic v okolí nemocnice uděláme jednosměrky. Do konce roku budeme mít hotovou studii, co to bude znamenat pro dopravu ve městě,“ řekl Zámečník.

Radnice přemýšlí o jednosměrném provozu v ulicích 8. března, Jablonecká, Palachova, Komenského a Boženy Němcové. Ty patří mezi nevytíženější ve stotisícovém městě.

„Podle našich odhadů by mohlo v roce 2030 projíždět přes Šaldovo náměstí čtrnáct tisíc aut denně a Jabloneckou ulicí osm tisíc aut denně,“ upozornil Zámečník.

Pokud se podle něj z ulic kolem nemocnice stanou jednosměrky, doprava na nich prořídne a odpadnou potíže s najížděním na ně z vedlejších ulic a s odbočováním z nich přes středový pruh.

K nemocnici bude zajíždět autobus

Primátorův náměstek Jiří Šolc dodává, že pokud se z ulic stanou jednosměrky, umožní to zavedení autobusového spoje městské hromadné dopravy přímo k nemocnici.

„Lidé po tom dlouho volají. Klíčová ovšem bude i výstavba nové silnice v Pastýřské ulici, která uleví Šaldovu náměstí,“ doplnil Šolc.

Komunikační inženýr a dopravní specialista liberecké policie Vlastimil Malý se domnívá, že zvolený model je optimální.

„Ve hře byly tři nebo čtyři varianty, jak dopravu v okolí nemocnice po vybudování parkovacího domu vyřešit. Jedna třeba počítala s tím, že se zprůjezdní ulice kolem hotelu Zlatý lev. Nakonec se vybrala tato varianta. Má za sebou i matematický model, který měřil zatížení jednotlivých komunikací, a vyšlo to nejlépe. Teď se bude rodit dokumentace,“ vysvětlil Malý.

Podle dopravního experta by neměl být ani problém s případným průjezdem sanitky, hasičů či policie. „Protisměrem mohou jednotky integrovaného záchranného systému samozřejmě projíždět, mají-li zapnutou světelnou a zvukovou signalizaci. Navíc tady v tom případě nejsou ty objezdy nikterak dlouhé,“ doplnil Malý.

Další parkovací domy by se mohly v krajském městě zjevit do tří let. V plánu jsou ještě u autobusového nádraží nebo u krajského úřadu. Navíc se chystá i velká výměna inženýrských sítí na Šaldově náměstí a v Jablonecké ulici. Což bude podle primátora jakýsi test na budoucí jednosměrky. Všechny plánované domy se navíc budou nacházet na trase tramvaje, takže lidé mohou z aut přestoupit na veřejnou dopravu.

V novém pavilonu nemocnice bude centrální urgentní příjem, který tady doposud schází. Vznikne tu i špičkové kardiocentrum a laboratoře, přestěhuje se sem rovněž transfuzní a radiologické oddělení, JIP a ARO a přibudou nové operační sály a pokoje se 120 lůžky. Jeho stavba začne zřejmě již v příštím roce.