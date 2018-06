Operaci urychlí, riziko sníží. Liberecká nemocnice chce robota

Dosud v regionu nemá robota na operace žádná nemocnice. „Chtěli bychom robota využít při léčbě pacientů s rakovinou prostaty, ledvin, tlustého střeva nebo dělohy. Zatím tyto operace provádíme miniinvazivně pomocí laparoskopie, ale robot by vše usnadnil. Umí operace urychlit, snižuje rizika a je s ním možné provést i takové výkony, které jsou dnes technicky neproveditelné, protože má v sobě jakési vnitřní zápěstí, které umožňuje dostat se i do míst, kam se operatér sám nedostane,“ zmínil primář všeobecné chirurgie Peter Hromádka.

Od zavedení robotických operací si nemocnice slibuje, že se pacientům zkrátí pobyt v nemocnici i doba hojení. Celá operace pomocí robota totiž probíhá přes miniaturní vpichy do těla pacienta.

Pacienti nebudou muset jezdit sto kilometrů

Nejde ale o levnou záležitost. „Přístroj stojí kolem 60 milionů korun a v současné době na něj nemáme. Snažíme se ale přesvědčit kraj, aby nám s tím pomohl, i přes různé dotace. Chceme poskytovat pacientům veškerou péči, aby za některými zákroky nemuseli jezdit sto kilometrů jinam,“ uvedl generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš.

To je i případ dalšího přístroje, který chce nemocnice výhledově pořídit. Je ještě o dvacet milionů dražší než robotická ruka a pomáhá při diagnóze nádorových onemocnění.

„Jde o pozitronovou emisní tomografii, kterou nutně potřebujeme, abychom se mohli udržet v síti onkologických pracovišť. Ani tento přístroj, který rozpozná vývoj metastází, nikde v kraji není a pacienti musí jezdit do Hradce, Prahy nebo Ústí. Přitom onkologických pacientů neustále přibývá,“ podotkl Lukáš.

Pořízení přístroje však neznamená jen jeho nákup, ale také vybudování celé přístavby, kam se obří tomografie umístí. V současné době se v areálu nemocnice hledá místo, kde by to mohlo být. Neobejde se to přitom bez bourání starých budov. S tím souvisí i další nutná investice, která před nemocnicí stojí.

V ubytovně bude mateřská škola

Kvůli výstavbě nového Centra urgentní medicíny i plánované přístavby pro pozitronovou emisní tomografii se zbourá několik objektů, ve kterých teď sídlí administrativní pracovníci nemocnice. Nové zázemí by měli najít v rekonstruované ubytovně nemocnice.

„Přestavba ubytovny vyjde na 30 milionů korun a kromě kanceláří by tam nově měla být i mateřská škola. Chceme tak vyjít vstříc sestřičkám, které by se rády vrátily do práce, ale nemají se jak postarat o děti,“ řekl Lukáš.

Celkem tak nemocnice potřebuje na zmíněné tři projekty přes 170 milionů korun. Bez pomoci kraje a dalších dvou akcionářů, tedy Liberce a Turnova, případně státu to ale nezvládne.