Zrádci obsadili hotel i nemocnici, v Liberci točí seriál o drogové mafii

V libereckém hotelu Zlatý lev hádku předvedli herci Lenka Krobotová a David Novotný.



Původní název seriálu byl Nelegál. Odkazoval na název knížky Jiřího Vacka, prvního ředitele městské policie v Liberci, náměstka primátora a hlavně známého protidrogového odborníka.

„Česká televize si teď ale prosadila název Zrádci, který víc to odpovídá tomu, o co v seriálu jde. Hlavní postavou je dvacetiletý drogový dealer a zároveň policejní informátor. Policejní důstojník ho využívá a často i zneužívá k tomu, aby se přes něj dostal k hlavě Draka, tedy k vietnamské drogové mafii,“ popisuje režisér Viktor Tauš.

Právě námět seriálu se stal před časem terčem kritiky. Filmaři se totiž obrátili na libereckou radnici, aby natáčení ve městě finančně podpořila. Jenže ne všem se to zamlouvalo.

„Chtějí po nás tři miliony korun za to, že se Liberec bude ukazovat jako doupě vietnamské mafie, která obchoduje s pervitinem. Nevím, jestli tohle má být pro nás přínosem,“ zmínil před časem například zastupitel Jan Korytář.

Dalším zastupitelům zase přišlo divné platit filmařům za to, že budou točit zrovna v Liberci. Nakonec ale město dalo štábu polovinu požadované sumy, 200 tisíc pak přidal i Liberecký kraj.

„Garantuji, že to nebude pro Liberec žádná ostuda, bude to skvělý seriál. Sám jsem z Liberce, takže jsem to koncipoval tak, aby i liberecká policie z toho vycházela velmi dobře,“ sliboval před zastupiteli režisér Matěj Chlupáček.

I podle herečky Krobotové je scénář chytře napsaný. „Představuji policejní analytičku u Národní protidrogové centrály, která se pouští do pátrání i na vlastní pěst. Velmi mě překvapilo, jak aktuální ten seriál je. Netušila jsem, že vietnamská mafie u nás skutečně ovládá většinu výroby pervitinu. Myslím, že pro řadu lidí to bude i poučné,“ zmínila Krobotová.

Podle Tauše absolvovali herci náročnou přípravu. Učili se střílet a museli se seznámit se zákulisím drogové scény. „Proběhly rozsáhlé konzultace s protidrogovou centrálou, varny pervitinu máme udělané do posledního detailu, aby vše bylo naprosto věrohodné,“ podotkl Tauš.

Hlavní postavu mladého dealera hraje Cyril Dobrý, syn herce Karla Dobrého. „Je to má první velká role, pořád se mám co učit. Jsou tu kolem mne samí skvělí herci. Moje postava je takový hajzlík, po kterém všichni jdou. Policie i mafie. Jsou tam akční scény, ale celkově to bude spíš psychologicky laděné,“ vysvětluje Cyril Dobrý.

Filmový štáb se bude po Liberci pohybovat do listopadu. Část scén se točí i v okolí a také v Polsku a Německu. V televizi se šestidílná série objeví v lednu. Ještě předtím ale bude v Liberci premiérové promítání a autogramiáda herců.