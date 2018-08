V liberecké MHD zlevní čtvrtletní a měsíční jízdenky i roční kupón

Návrh na zlevnění jízdného prosadila Změna a Starostové. Inspirací jim byla Vídeň a Praha.

„Ve Vídni po slevě ročního kupónu získali dalších šedesát tisíc nových klientů, v Praze to šlo ještě výš. V roce 2015 si tam roční kupón koupilo sto dvacet tisíc lidí, letos už je to tři sta tisíc cestujících. Dokonce tam šli tak daleko, že když někoho chytnou za jízdu na černo, hrozí mu pokuta osm set korun. Když si ale koupí roční kupón, pokuta se mu sníží na polovinu. To zatím ale v Liberci nebude,“ uvedl zastupitel SLK Jaroslav Zámečník.

I tak město doufá, že cestovat MHD za deset korun denně přitáhne do autobusů a tramvají další lidi, kteří dnes volí k cestě po Liberci automobil.

„Je to hezké gesto, ale co bude se základní jízdenkou? Většina lidí jede jen pár zastávek pár minut. Kupovat si jízdenku za dvacku na tři čtvrtě hodiny se moc nevyplatí,“ myslí si Martin Hladík z Rochlic.

Základní jednorázová jízdenka nezlevní

Cenou základního jízdného se ale radní nezabývali. Respektive sníží se jen cena zlevněné jízdenky z deseti na pět korun. Radnice cílí hlavně na lidi, kteří MHD využívají pravidelně a ne nárazově.

Měsíční a čtvrtletní kupóny ale v porovnání s ročním zlevní jen o pár korun. Třicetidenní jízdenka, která stojí 580 korun zlevní na 530 a devadesátidenní půjde z 1520 korun na 1370 korun. Přitom právě tyto kupóny si lidé kupují nejvíc.

Náměstek primátora Jan Korytář sice měl v úmyslu zlevnit čtvrtletní kupóny na 1 100 korun a měsíční na 400 korun, ale podporu nenašel. „Bohužel, pro tento návrh nebylo ani exANO a Starostové. Ale budeme na tom dál pracovat. Pokud chceme přitáhnout lidi k veřejné dopravě, musíme je motivovat,“ řekl Korytář.

A ohlasy veřejnosti to jen potvrzují. „Zlevnění ročního kupónu je bezva, ale dát najednou přes tři a půl tisíce si nemohu dovolit. Takže vlastně pro mě se toho moc nemění, protože zůstanu u měsíčního předplatného,“ posteskla si Monika Sedláčková z Pavlovic.

V Praze je přitom možné roční kupón pořídit na splátky. Liberec zatím touto cestou nejde. „Je to krok, kterým bychom se také chtěli ubírat, ale je to už téma pro nové zastupitelstvo po volbách,“ zmínil náměstek primátora Ivan Langr.

Cenami může zahýbat chystané referendum

Slevami ale ještě může pořádně zahýbat chystané referendum, které připravuje Změna pro Liberec. To se má uskutečnit v době komunálních voleb a jednou z otázek bude i doprava zdarma pro děti do 15 let a důchodce nad 65 let.

„Přijde nám to administrativně jednodušší, než dokladovat to, co zavedla vláda. Tedy že senioři nad 65 let a studenti do 26 let budou mít v dopravě 75 procentní slevu,“ zdůvodnil Korytář.

To by ale na městskou kasu mělo větší dopad než slevy, které radní schválili teď. Primátor Tibor Batthyány v tom vidí jen předvolební populismus.

„Bojím se, že v rámci politických bojů teď rozdáme všem všechno zdarma bez ohledu na to, jaký dopad to bude mít na městskou kasu. I zlevněný roční kupón je za hranou toho, co bych považoval pro rozpočet za únosné. My jsme navrhovali roční jízdné za 4 200 korun, ale asi to nebylo voličsky tolik zajímavé,“ uvedl primátor.