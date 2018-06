Lesy Liberci nevydělávají. Primátor je chce víc kácet, Změna dotovat

Liberec musí ztrátu krýt. Roční rozpočet městské firmy je 5,5 milionu korun.

„Od doby, co jsme nastoupili, se městské lesy propadají do ztráty a situace se jen zhoršuje. Někteří kolegové ze Změny u nich chtějí dostát skutečně statusu příspěvková organizace. Vadí mi ale, že bychom se neměli snažit, aby městské lesy fungovaly soběstačně. Místo toho bychom jim přidávali milion nebo dva ročně. Mají potenciál, aby opravdu soběstačné byly,“ zmínil liberecký primátor Tibor Batthyány (dříve ANO).

Připustil, že dřevo teď nejde na odbyt. Důvodem je jeho přebytek kvůli kůrovcové kalamitě. „Dá se to dohánět i jinými způsoby. Třeba orientací na palivové dříví a tak dále,“ domnívá se primátor.

Lesy mají dostávat příspěvky, tvrdí Změna

Změna pro Liberec chce ale prosadit novou koncepci. Kalamit bude totiž podle ní vlivem změn klimatu přibývat.

„Dosud byla strategie taková, že se městské lesy musí uživit těžbou dřeva. To ale pak vede k tomu, že není prostor a peníze na to, aby se zvětšovala rekreační funkce. Chceme, aby se městské lesy staly kvalitním rekreačním zázemím pro stotisícové město,“ naznačil ekonomický náměstek Jan Korytář (Změna pro Liberec).

Podle nové koncepce by městské lesy dostávaly příspěvky jako jiné městské organizace. Korytář počítá s tím, že ročně by se na provoz posílalo 1,5 milionu korun. Organizace by dřevo těžila dál, ale ne v takové míře, aby si na sebe musela za každou cenu vydělat.

Místo rozlehlých území a vytváření holin by se napříště kácely jen jednotlivé stromy. Les by pak nejen lépe vypadal, ale snáz a často i sám by se obnovoval.

Organizace by se také podle Korytáře víc snažila získávat dotace. Peníze by pak plynuly na vytváření přírodních nádrží k zachytávání vody v krajině či na vylepšení cest.

Nejdřív Lidové sady, potom Ještěd

Změna se chce v první fázi soustředit na Lidové sady. Počítá s osazením laviček, košů nebo vytvořením okruhů na běhání. Ještěd by přišel na řadu poté, co bude mít nájemce TMR jasnou koncepci v chystaném rozšiřování sjezdovek.

„Projekty už máme rozpracované dva. Jeden se týká revitalizace městských lesů. Spočívá v dosazování jedlí a listnáčů, aby lesy byly odolnější. Dotace na obnovu lesních cest v Lidových sadech jsou také rozpracované,“ uvedl Korytář.

O nové strategii v přístupu k městské organizaci budou ve čtvrtek jednat zastupitelé. O příspěvku by rokovali až při schvalování rozpočtu na příští rok.

V lesích se těží hlavně smrk a buk

Podle ředitele městských lesů Jiřího Blimla způsobila ztrátu kůrovcová kalamita z let 2015 a 2016. Vykácené dřevo se dařilo prodávat za nižší cenu.

Na vzniklé holiny se také musely vysazovat nové stromky. Péče o ně si vyžádala další náklady. „Kvůli tomu stouply náklady o zhruba 700 tisíc korun,“ sdělil ředitel Jiří Bliml.

Liberec vlastní přes 576 hektarů lesů. Lesníci z nich ročně vytěží 2600 až 3000 kubíků dřeva. Vytěžit by ale mohli až 4800 kubíků. Ze šedesáti procent se v městských lesích těží smrk, zhruba ze třiceti buk.