Liberci chybějí strážníci, klesl i počet odhalených přestupků

Správně by měl být jeden strážník na zhruba 850 obyvatel. V Liberci je to ale jeden na dvanáct set až třináct set lidí.

„Dnes máme sedmdesát čtyři strážníků, to je v podstatě polovina toho, co mají další krajská města. Ale v ulicích jich je fakticky jen padesát, a to ještě rozdělených do tří směn. Takže pocit lidí, že strážníky ve městě kolikrát ani nevidí, je vcelku oprávněný. Zbytek personálu obsluhuje kamerový systém a není přímo v terénu,“ sdělil Krajčík.

Strážníci odcházejí ke státní policii

Situace už zašla tak daleko, že kvůli nedostatku strážníků klesl v Liberci i počet přestupků o dva tisíce, ze sedmnácti na patnáct tisíc. Ne že by se lidé tolik polepšili, jen nemá množství přestupků kdo řešit. Navíc, když je strážník šikovný, snaží se ho k sobě přetáhnout státní policie, která je na tom co do počtu lidí podobně.

Loni takhle z městské policie přešlo ke státní šest lidí. Podle Krajčíka by tak bylo zapotřebí zvýšit počet lidí o dalších třiadvacet, aby jich byly alespoň stovky.



„My jsme dnes doslova přehlceni tím, že musíme řešit hlavně dopravu ve městě, špatné parkování. Liberec je auty přeplněn, situace je tu katastrofální, různě zaparkovaných aut jsou mraky. Bohužel, státní policie na tohle úplně rezignovala, protože sama má problémy s nedostatkem lidí. Takže to zbylo na nás,“ upozorňuje Krajčík.

„Bohužel, pak nezbývá čas věnovat se tomu, k čemu má městská policie prvotně sloužit. Tedy k zajištění veřejného pořádku a občanskému soužití. Jenže když parkování řešit nebudeme, tak to nikdo jiný neudělá, a ta situace bude ještě horší.“

Počet okrsků se rozroste

Vedení města už proto projednalo návrh strategie, jak počty lidí u městské policie navýšit. Sto strážníků by tak mohl mít Liberec do dvou let.

„Samozřejmě to s sebou nese i významnou zátěž na rozpočet. Dnes se náklady na jednoho strážníka pohybují okolo osmi set tisíc ročně. Takže celkem by to bylo každý rok asi devatenáct milionů z městských peněz navíc. Musíme si stanovit priority. Ale všem je jasné, že deset až dvanáct dvoučlenných hlídek na sto kilometrů čtverečních prostě nestačí,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

I když zastupitelé záměr na rozšíření městské policie schválili, objevily se i menší výtky.

„Městská policie není jediná věc, která může zvyšovat bezpečnost ve městě. Je to i sport, kultura, dobré školství, kvalitní veřejný prostor. Je to celý soubor věcí, které fungují jako prevence. Spousta expertních studií popisuje, jak nekvalitní veřejný prostor, temná zákoutí, zarostlá a nevzhledná místa způsobují kriminalitu a naopak kvalitní veřejný prostor kriminalitu tlumí,“ apeloval zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Navýšení počtu strážníků ale umožní podle primátora rozšíření počtu okrsků ze současných třinácti na osmnáct. Strážníci by se tak objevili i v místech, kam dnes téměř nechodí.

„Mohli bychom mít také stálou hlídku na Fügnerově ulici, která je z pohledu bezpečnosti ve městě problematická. Dnes je tam sice na terminálu zřízená služebna, ale je prázdná,“ dodal Zámečník.