Liberecký majáles obsadí park, pro studenty zůstává vstup zdarma

Stejně jako loni si pořadatelé vybrali park Budyšínská. „Je to úplné srdce města. I když jsou kolem paneláky nebo bazén, člověk má pocit, že je v přírodě daleko od civilizace. Zároveň tam můžeme postavit obrovskou stage, druhou velkou stage, hodně stánků. A to pořád zbývá hodně místa na pohyb,“ vysvětluje Ottl, proč majáles zůstává v parku a nikam se na rozdíl od druhého ročníku nestěhuje.

„Určitě je lepší, když návštěvníci stojí na trávě než na kostkách,“ přibližuje.

Místo si pochvaluje i druhý pořadatel Jiří Veverka. „První ročník se povedl, i když jsme nějaké problémy museli řešit. Vzhledem k tomu, že to bylo na náměstí a mohl tam kdokoliv, tak nám například někdo odpojil pojistky. I proto jsme se rozhodli celý majáles chtě nechtě přesunout do parku,“ vzpomíná Veverka.

Hvězdy po celý den

Loňský rok dostávala diváky do varu kapela Mirai nebo zpěvačka Lenny. Letos pořadatelé slibují Wohnouty či Monkey Business. Celkem se návštěvníkům během pátku a soboty představí zhruba dvacítka interpretů.

„Co se týče hlavního pódia, letos jsme interprety vybírali tak, aby se neopakovali ti z minulého ročníku. Vždycky tam musí být dvouletá mezera. Na menším pódiu pak dáváme šanci menším libereckým kapelám,“ vysvětluje Veverka, který se zároveň snažil vystoupení muzikantů naplánovat tak, aby přední umělci nevystupovali jenom večer.

„Například Pokáč, který půl roku dopředu vyprodal pražské Forum Karlín, hraje v sobotu od 11 hodin.“

Cílem je, aby v areálu nebylo víc lidí, než se dovnitř vejde. „Maximálně můžeme pustit pět tisíc lidí za den, tedy deset tisíc za oba dva dny. Když se kapacita naplní, pouštíme dovnitř návštěvníky kus za kus – když jeden odejde, jednoho pustíme,“ přibližuje Veverka a odhaluje, že loni liberecký majáles navštívilo zhruba osm tisíc lidí.

Na park dohlédne městská policie

Většinu z nich tvořili studenti, kteří mají stejně jako loni vstup zdarma.

„Za studenty považujeme všechny, co mají nějaký průkaz o tom, že studují. Může tam přijít i babička s dědou, pokud studují univerzitu třetího věku. Píšou nám i studenti z Německa i Polska, pro které to samozřejmě taky platí. Stejně tak pro žáky se žákovským průkazem. Děti do šesti let pak pouštíme bez jakéhokoliv průkazu. I tak se ale našli studenti, kteří k nám z nějakého důvodu lezli přes plot,“ vzpomíná Ottl, který si spolu s Veverkou přeje, aby majáles proběhl v co největším poklidu.

„Spolupracujeme s městskou policií, která bude park monitorovat kamerami. V okolí pak bude víc strážníků. Na druhou stranu budou mít uvnitř parku stánek, protože jim chceme pomoci s náborovou kampaní,“ zakončuje Veverka.