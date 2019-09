Dělníci našli v Liberci leteckou pumu, policie evakuuje budovy i arénu

Dělníci našli předmět připomínající pumu po půl třetí odpoledne v ulici Doubská. „Na místo jsme přivolali pyrotechnika, který zjistil, že se jedná o leteckou pumu z druhé světové války,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová, podle které musí pyrotechnik pumu uvést do stavu bezpečného pro manipulaci.

Z toho důvodu musí policisté v okruhu 750 metrů od místa evakuovat všechny lidi. „Týká se to jak domů, tak všech provozoven i Home Credit arény,“ přiblížila Sochorová.



Policisté musí postupně uzavřít přilehlé ulice. „Uzavřena bude i rychlostní silnice R35, a to od Globusu po Makro po dobu nezbytně nutnou. Může to být několik minut, může to být několik hodin,“ dodala Sochorová.

Hasiči povolali na místo evakuační autobus, mezitím museli opustit prodejnu zaměstnanci blízkého Kauflandu. „Měli jsme pár minut, abychom si vzali věci a poslali nás ve. Ani jsem si nestihla převléct věci,“ řekla MF DNES jedna z prodavaček.