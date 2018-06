Na Lesní koupaliště se vrátili plavci, ale stále je to staveniště

11:36

Trvalo to dlouhých sedmnáct let, než se na Lesní koupaliště v Liberci vrátili zase plavci. Jenže stále tam ještě oficiálně nesmějí. Na vratech visí cedule se zákazem vstupu. A informace, že se koupaliště v červnu teprve otevře. Do té doby je staveništěm.