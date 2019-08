Liberec pomýšlí na lanovku do Bedřichova. Poškodí krajinu, říká opozice

Jen plýtvání časem a penězi. Tak vidí opozice snahu vedení Liberce dostat do nového územního plánu lanovku z Lidových sadů do Bedřichova. Tento nápad se ve městě objevil v minulosti několikrát. Teď si ho do volebního programu dala ODS, která je po letech opět v radě města.

„Doufal jsem, že tento neuvěřitelný bod z územního plánu zmizel na věky věků a už se tam nikdy v životě neobjeví. Děsí mě představa, že protneme lesy Jizerských hor z Lidových sadů až na Bedřichov. To je krok, který poškodí krajinu. Považuji ho vyloženě za škodlivý. Ten projekt už tu kdysi byl, prověřoval se, a odpískal se. Nechápu, proč se to znovu vrací do hry,“ podivuje se zastupitel Ondřej Petrovský (ZpL).

Podle ODS ale může další lanovka Liberec zatraktivnit. „Dnes jsou hory navštěvovány celoročně. Dříve se na Bedřichov jezdilo hlavně v zimě, a rozhodně nebyl navštěvován tolik jako dnes, kdy jsou tam kvůli tomu velké dopravní komplikace. Lanovka by velkou část těchto problémů vyřešila. A navíc by to byla další atrakce,“ zmínil radní Petr Židek (ODS).

Podle primátora Jaroslava Zámečníka jde zatím o vizi do budoucna. Dřív než za dvacet let se podle něj lanovka stavět nebude.

„Problém je, že koridor pro lanovku je v současném územním plánu, ale v připravovaném novém není. Takže my ho do toho nového musíme dostat, aby v trase lanovky nedošlo v budoucnu k nějaké jiné výstavbě, pro případ, že by se někdy lanovka stavěla,“ vysvětluje Zámečník.

Podle opozice ale panují kolem koridoru nejasnosti. „Pořád se mluví o lanovce. Ale v územním plánu koridor kopíruje cestu z Lidových sadů na Českou chalupu a dále na Maliník. Čili jde to cik cak, není to žádný rovný průsek lesem, jak by se u lanovky čekalo. K našemu překvapení jsme zjistili, že ten koridor počítá s pozemní lanovkou, nikoliv visutou. O tom nepadlo nikdy ani slovo,“ upozorňuje Zuzana Kocumová (LOL).

Z amfiteátru na Maliník

Vedení města tvrdí, že pro nový územní plán nechá prověřit obě možnosti - tedy pozemní i visutou lanovku. Vést by přitom měla z prostoru bývalého amfiteátru v Lidových sadech pod hotel Weber na Maliníku.

Obec Bedřichov proti tomu nic nenamítá. „Pokud by tu lanovku někdo zaplatil, bránit se nebudeme. V územním plánu s ní nepočítáme, ale nebyl by problém ji tam dostat, kdyby se skutečně měla stavět. Ale zatím to pokládám spíš za utopii. Navíc, jedna věc je lanovku postavit a druhá financovat provoz. Kdyby byla cena za jízdu příliš drahá, tak lidi budou dál jezdit do Bedřichova autem. Muselo by se to hodně dobře spočítat, aby to přineslo nějaký efekt,“ sdělil starosta Bedřichova Petr Holub.

Opozici vadí, že město plánuje něco, o čem všichni vědí, že na to nejsou peníze. Už jen samotné zanesení koridoru do podkladových map bude znamenat vydání několika stovek tisíc korun, které by šly použít jinde. Podle Zámečníka by ale byl větší problém, kdyby koridor v novém územním plánu nebyl a pak by se chtělo stavět.

„Rozhodně ale ještě v tomto volebním období chceme zadat projekt na rozhlednu na Žulovém vrchu nad Českou chalupou. Možná by v budoucnu lanovka mohla vést aspoň tam. Byl by to takový protiklad k Ještědu,“ dodal Zámečník.