V Liberci rostou nové byty, ucpané křižovatky ale nikdo neřeší

„Odbor dopravy nechal zpracovat matematický model, co výstavba přinese. Od té doby se ale nic nezměnilo, jen vzrostla doprava. Ty kolony a problémy jsou tam ve špičkách každý den. Nevím ale o tom, že by někdo tuto křižovatku momentálně řešil,“ uvedl Vlastimil Malý z liberecké dopravní policie.

Košickou ulicí v úseku ulic Dr. M. Horákové a Nitranské projede za den 18 685 vozidel. Součet vjezdů všech vozidel do světelně řízené křižovatky ulic Dr. M. Horákové - Košická je 27 878 za 24 hodin.

Po dostavbě bytů, kanceláří na ploše vymezené ulicemi U Nisy, Tatranská, Mrštíkova a Kladenská se podle Malého zhorší dopravní situace zejména v Nitranské ulici u Babylonu.

„Určitě to přinese problémy. Už jsme i apelovali na město, aby řešilo křižovatku Košická - Milady Horákové. Měly by se také řešit sjezdy z průtahu. Celý dopravní uzel je problematický,“ doplnil Malý.

Odbočování je často nebezpečné

Levé odbočení směrem do ulice Milady Horákové je od Babylonu bez gentlemanského dávání přednosti prakticky nemožné. Řada motoristů proto jede raději doprava a otáčí se na benzínové čerpací stanici Shell. Tam jim stačí, když je pustí řidiči jen v jednom směru.

Marně najet do křižovatky se v pondělí asi deset minut snažil i majitel rozvážkové firmy Jídlo na klik Tomáš Honzejk.

„Výjezd doleva od Babylonu je ve špičce prakticky nemožný, pokud někomu nevjedete do cesty. To je ale zas extrémně nebezpečné,“ uvedl Tomáš Honzejk.

„Myslím, že by křižovatku měla řídit světla. Zatím žádný výhled od vedení města, co by chtělo dělat s dopravní situací u Babylonu, ale neznám. Zatím se řeší jen úprava Šaldova náměstí,“ řekl David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku liberecké radnice.

Zmíněná příprava nového řešení průjezdu Šaldovým náměstím souvisí s chystanou stavbou nového pavilonu krajské nemocnice. Součástí bude systém nových jednosměrek. V promýšleném plánu se kupříkladu počítá s obráceným průjezdem ulice 8. března. Rumunská by mohla napříště zůstat průjezdná jen pro MHD.

Odbočit vlevo zakáže značka

Podle architekta Radima Kousala, který novou zástavbu v místě bývalých Montážních závodů navrhl, nebude zvýšení dopravy dramatické.

„Samozřejmě, že tam dojde k většímu zatížení. Frekvence vjezdů a výjezdů u bytů je na druhou stranu výrazně nižší než u obchodních center,“ tvrdí architekt Radim Kousal.

I podle něj by světelná křižovatka pomohla. Řidiči se ale s největší pravděpodobností setkají s přikázaným směrem. „Podle modelu sčítání vozidel se z Nitranské nebude moci odbočovat doleva,“ naznačil Kousal.

„Samozřejmě si uvědomujeme, že křižovatka je komplikovaná. Mimo jiné i proto, že přes ni vede vlečka. To znemožňuje efektivní řešení třeba i formou kruhového objezdu,“ reagoval náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Územní plán podle něj počítá s odlehčovací křižovatkou přes území teplárny. „Bohužel, do doby, než bude schválen nový územní plán, tak se s tím nehne,“ doplnil Šolc.

Město zatím počítá s dílčím vylepšením dalšího problematického místa, křižovatky Žitavské a Jungmannovy ulice u viaduktu. Patří k nejvytíženějším v Liberci a situaci zhorší výstavba bytových domů ve Františkově.

Přibude tu proto ještě jeden řadicí pruh. Semafor dnes řidičům umožňuje odbočit vpravo do centra a na průtah na Děčín. Pokud ale před nimi stojí auto, blokuje odbočující motoristy. Pruh měl přibýt už letos. Úpravy se řidiči dočkají příští rok.



Intenzita dopravy v ulici Žitavská je v úseku mezi Hanychovskou a Švermovou 6 776 vozidel za den.