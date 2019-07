Oprava libereckého krematoria vrcholí, díky nové střeše už do něj neteče

„Loni jsme na rekonstrukci střechy dali více než šest milionů korun,“ říká liberecký primátor Jaroslav Zámečník. „Do budovy krematoria přestalo zatékat. Zajistili jsme také opravy vnitřních prostor, kde se v minulosti zanedbávala údržba.“

Rekonstruovaly se i kanceláře krematoria. Střešní konstrukce budovy zůstala ve stejném tvaru jako v roce 1917, kdy vznikla.

Krematorium si dříve od města pronajímala soukromá pohřební služba. „Po převzetí zařízení jsme museli dát naléhavě do pořádku nefunkční chlazení,“ upozorňuje Zámečník. „V druhé polovině loňského roku jsme opravili poškozené kremační technologie včetně komínů, bez jejichž vyhovujícího technického stavu bychom nesměli zařízení provozovat.“

Radnice uvedla malou obřadní síň do architektonické podoby, jakou měla v době svého vzniku v polovině sedmdesátých let minulého století. Původní vybavení síně podlehlo zkáze a dochovaly se pouze lavice. Postupně se demontovaly zničené podhledy a vystřídaly je stejné, jenže nové. Do obřadní síně se vrátilo původní přirozené venkovní osvětlení.

V urnovém háji u krematoria se objevily nové dřeviny. Odborníci také ošetřili ty staré. Město vylepšilo i podobu vojenského hřbitova v Ruprechticích.

„Během uplynulého roku jsme krematorium zachránili jak po stavební, tak po technologické stránce,“ dodal Zámečník. „Nově jsme spustili virtuální prohlídky velké i malé obřadní síně, které prošly rekonstrukcí.“

Podle Zámečníka se loni uskutečnily v krematoriu přibližně dva tisíce obřadů. „Cena obřadu bez květin je 18 500 korun,“ prozrazuje Zámečník. „V některých jiných krematoriích se ceny pohybují skoro o deset tisíc korun výš.“

Liberec není jediným městem, které se stará o pohřební služby. Má je pod sebou například Brno. Na jeho webu stojí, že cena za zpopelnění s obřadem začíná na 15 tisících korun. Odvíjí se od výběru rakve, květinových darů a doby uložení nebožtíka v chladicím zařízení.