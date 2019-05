Čtenáři plení libereckou knihovnu, před velkou opravou zbývá jen Jirásek

„Blíží se apokalypsa, knih ubývá. Regály už skoro zejí prázdnotou, rychle se zásobte. Jestli nedorazíte včas, tak už tu na vás zbude jen Jirásek.“

Tak zní vzkaz doplněný o několik názorných fotografií, který nedávno na svém Facebooku zveřejnila Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Řada čtenářů se zalekla toho, že od prvního června do konce srpna bude knihovna kvůli vnitřní rekonstrukci zavřená a řádně se posilňuje dávkou knih nebo cédéček. Například detektivky jsou devět dní před zavřením nedostatkovým zbožím.

Jeden čtenář si může půjčit až padesát knih

Dana Petrýdesová, vedoucí odboru služeb knihovny, říká, že nápor očekávali, ale ne až tak veliký.

„Rozhodně jsme čekali zvýšený zájem, ale ten nakonec předčil naše očekávání a příjemně nás to překvapilo. Nejvíce rozebrané máme detektivky, a to i v audioverzích. Poptávka je také po románech pro ženy, válečných románech a samozřejmě po knižních trhácích. Lidé si též hodně půjčují audioknihy i společenské hry,“ vypočítala Petrýdesová.

Vliv na nadměrné výpůjčky může podle knihovnice mít i fakt, že si lidé výjimečně mohou půjčit více titulů než běžně. Pro příklad návštěvníci starší patnácti let mají limit padesát knih, čtyřicet časopisů, dvacet pět CD, deset filmů, stejný počet map a pět her.

„Je možné, že když se někteří lidé, jenž do knihovny nechodí pravidelně, dozvěděli o uzavírce, tak je to mohlo inspirovat k tomu, aby si na léto něco půjčili. Jestli však zavření knihovny bude mít paradoxně pozitivní vliv na čtení, budeme moci říci, až na podzim lidé zase budou knihy vracet. Pak se rádi podíváme do statistik,“ doplnila Petrýdesová.

A dojde nakonec i na nepříliš populárního Jiráska? „Uvidíme, ale zrovna to není autor, jehož díla jsou ideální pro četbu na léto,“ směje se knihovnice.

Vybírám si knihy podle toho, jak jsou tlusté, říká čtenářka

Jednou ze čtenářek, která se předzásobila na čtvrt roku dopředu, je i Alena Říhová.

„Využila jsem toho, že knihovna prodloužila výpůjční lhůtu na celou dobu rekonstrukce. Napůjčovala jsem si toho poměrně dost, ale když jsem viděla, jak si někteří lidé odnášejí plné tašky, tak toho mám ještě málo, asi sedmnáct knih,“ svěřila se Říhová.

„Snažila jsem se knihy vybírat podle toho, jak jsou tlusté, aby mi vydržely co nejdéle. Proto mají všechny kolem čtyř set stran,“ zmínila.

A co ji zaujalo? „Hlavně severští autoři: Nesbo, Larsson, Kepler, většinou detektivky. A pak mám ještě spoustu knih od Dana Browna. Ze začátku bylo z čeho vybírat, ale postupně vše mizelo, takže všechny známé knížky už byly rozebrané. Člověk tak nemohl chodit pro konkrétní věci, ale spíš si projít poloprázdné regály, zda ho něco zaujme,“ uvedla Říhová.

Knihovna zavře kvůli vnitřním úpravám třeba světlíku a části střechy. Ve studijní knihovně také vzniknou dvě zóny oddělené skleněnou přepážkou. Staré vzácné tisky dostanou kvalitní klimatizaci. Modernizací projdou informační tabule na venkovním plášti budovy.