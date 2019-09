Opravená liberecká knihovna čeká na vrácení tisíců půjčených titulů

Knihovna zavřela v červnu a předcházející květnový nájezd čtenářů její vedení mile překvapil.

„Bylo to moc fajn. Lidé sem chodili s taškami, využívali toho, že si mohou půjčit až padesát knih. Ještě to nemáme úplně vysledované, ale nejvíc táhly detektivky nebo fantasy literatura. Z českých autorů lákala Radka Třeštíková nebo Patrik Hartl. Hodně se půjčovala i naučná literatura, zejména pedagogická, což je asi dáno blízkostí pedagogické fakulty místní univerzity. Ale lidé hojně sahají i po regionální literatuře, zdejší vlastivědě a historii. Má na to asi vliv i to, že tady pořádáme řadu besed, přednášek a setkání s těmito autory,“ vysvětluje ředitelka knihovny Blanka Konvalinková.

Lidé mohou knihy, ale i cédéčka či deskové hry vracet mimořádně až do desátého října. „Zatím se úplně nehrnou. Ale budeme rádi, když budou chodit vracet tituly postupně. Snad se sem všichni nechystají až v tom říjnu,“ říká Konvalinková.

Knihy čeká čipování

Rozpůjčované tituly čeká speciální čipování. Při výluce knihovny její zaměstnanci očipovali fond, jenž v regálech zůstal.

„Čipování je technologie, která je známá především ze zahraničí. U nás to zavádí třeba Městská knihovna v Praze a funguje to i v knihovně liberecké univerzity. Ve stručnosti jde o to, že lidé si budou moci snáze půjčovat a vracet knihy v samoobslužných boxech a urychlí to i práci knihovníků. Hotovo bychom chtěli mít po novém roce. Pomáhají nám i brigádníci,“ dodává ředitelka.

A co se v knihovně za čtvrt roku změnilo? Kompletně zrekonstruované jsou toalety, v půjčovnách jsou nové koberce. Depozitář, v němž jsou uloženy vzácné tisky, dostal klimatizaci, modernizované je osvětlení, opravená je část střechy i světlík, kterým zatékalo.

„Hodně věcí možná návštěvník na první pohled nepozná, ale určitě ho zaujme, že máme nově prosklenou studijní část knihovny a dva boxy. Jsou částečně odhlučněny dvojitými skly, jsou tam žaluzie, projektor, plátno. Dají se tady pořádat třeba workshopy, přednášky a nebude to rušit okolí,“ odhalila Konvalinková.

„Co se týče nového osvětlení, tak to je nyní vybaveno LED žárovkami. Ty jsou úsporné, takže si od toho slibujeme i úsporu peněz za elektrickou energii. Navíc reagují na denní světlo a podle jeho intenzity se více rozsvěcí nebo naopak ztlumují.“

Nejvíc daly zabrat koberce

Asi nejvíc práce dalo natažení nových koberců. „To se musely vyndat všechny knihy z regálů, police rozmontovat. Naštěstí to firma, která to prováděla, udělala perfektně a i si dobře označila krabice s vyndanými knihami. Takže naši pracovníci pak nemuseli nic moc předělávat,“ podotkla ředitelka.

A hrdí jsou v knihovně i na zdánlivé drobnosti. Jde například o přemístění různých elektrických rozvaděčů a jističů.

„Měli jsme to doposud na chodbách, kde o to mohli zavadit návštěvníci a třeba nám vyhodit proud. Je to teď i bezpečnější. Rádi jsme i za opravu světlíku a západní části střechy. Zatékalo nám sem. Teď to bude trochu zátěžová zkouška, zda to dobře dopadlo, protože v létě moc nepršelo a začalo až s prvním školním dnem,“ usmívá se Blanka Konvalinková.