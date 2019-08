Kavárenský život se do Pošty asi nevrátí, o pronájem je však zájem

Dům, jehož součástí kavárna je, má dnes ve správě policie. Ještě před pěti lety uvažovala o tom, že by ji dlouhodobě pronajala. Nenašla ale vhodného podnikatele.

„Různé nabídky chodí. Kavárna tu ale určitě nebude. Není už reálné, že bychom ji někomu dávali do dlouhodobého pronájmu. Třeba nevládní organizace měly představu, že bychom vše platili a ony si to za korunu pronajaly,“ uvedl krajský policejní ředitel Vladislav Husák.

„Investice, jež by sem musely přijít, by byly značné. I náklady na vytápění a na provoz jsou tak velké, že by si prostor na sebe dortíky a kávou nevydělal,“ dodal Husák.

Policie ale prostory někdejší slavné kavárny se zachovalým interiérem asi pátým rokem pronajímá alespoň krátkodobě na jednorázové akce. Zájem je podle Jany Světlé z tiskového odboru krajské policie značný. A to i přesto, že policie možnost pronájmu na svém webu neuvádí.

„Akce byly na začátku spíš sporadické, bylo jich tak třicet za rok. Když se to mezi lidmi rozneslo, loni už jich bylo na 150. Teď už proběhlo nebo máme nasmlouváno šedesát akcí,“ spočítala Světlá.

Prostory kavárny si pronajímají školy, úřady či soukromé instituce. V sálech se konají výstavy, koncerty, svatby či bály nebo narozeninové oslavy. Secesní prostory si vybírají i filmaři. Natáčel se tu například seriál Genius o Albertu Einsteinovi.

„Letos do listopadu je kavárna zadaná, ty prostory jsou opravdu krásné,“ řekla Světlá. Policie si však vždy zjišťuje, k jakému účelu chce zájemce prostory využít. Pronájem schvaluje vedení policie.

Částku za pronájem mluvčí nesdělila, ale pohybuje se v jednotkách tisíc. Peníze z pronájmu policistům nezůstanou, putují do státního rozpočtu. Například školy či veřejné instituce mívají pronájem zdarma.

Kavárnu otevřel už v roce 1892 Theodor Cloin. „Je hrozná škoda, že je kavárna zavřená. Myslím, že by sem lidé rádi znovu chodili. I pro mě je to jeden ze symbolů Liberce. Navíc je kavárenský boom,“ míní jeden z občanů města Stanislav Lamač.