Ještěd si zachoval ceny z loňska, na lyžaře čeká i nová terasa

„Už to bylo nebezpečné. Lidé stáli v řadě skoro až do půlky kopce, hrozilo, že tam do nich vrazí projíždějící lyžař. Nový kiosek s terasou jsme proto přemístili k horní stanici lanovky,“ řekla projektová manažerka areálu Renata Balašová.

Předělaný je i kiosek u lanovky Skalka, kde se rozšířila kapacita. Nově si lyžaři na Ještědu mohou také odpočinout na terase vedle restaurace Můstek u lanovky na Černý vrch. „Investice do zlepšení podmínek v gastronomii jsou jedním z našich cílů, jak Ještěd zatraktivnit,“ upřesnila Balašová.

Za největší benefit však vedení střediska považuje to, že denní skipasy zůstávají na cenách jako vloni. Dospělého tak jeden den v hlavní sezoně vyjde na 590 korun, juniora na 470 a dítě na 410 korun.

„Zavedli jsme také nově dva typy tříhodinových, cenově zvýhodněných skipasů. Buď na dopolední nebo odpolední lyžování. Do konce listopadu je pak možnost zakoupit celosezonní skipas za 3 999 korun. Od prosince už bude o tisíc korun dražší. I tak je to ale stále výhodné, protože než jsme Ještěd převzali do pronájmu, tak stála celoroční permanentka sedm a půl tisíce,“ zmínil ředitel areálu Jakub Hanuš.

Jako první zasněží Skalku

Na Ještědu se také změní pořadí zasněžování sjezdovek. Dosud se jako první zasněžovala osvětlená sjezdovka F10 pod lanovkou na Ještěd. Letos přijde první na řadu sjezdovka Skalka.

„Skalka je naše nejdelší a vlastně i nejpřístupnější sjezdovka přímo u konečné tramvaje a centrálního parkoviště. Když jsme jako první zasněžovali F10, byly problémy s parkováním nahoře u skokanských můstků. Lidé se tam museli složitě přemísťovat,“ zdůvodňuje Jakub Hanuš.

U Skalky je navíc půjčovna lyží, která se letos rozroste o další obslužné místo. A sousedí s ní i dětská výuková zóna Maxiland. Ta se letos zvětšila o dvě třetiny.

„V Maxilandu nabízíme kromě dvou pojízdných pásů nově i stometrový vlek typu poma, dětský snowpark, místo na sáňkování a prostor pro výuku. Do lyžařské školy se lze objednávat online. K dispozici je 40 instruktorů,“ uvedla Balašová. Novinkou bude také malý park pro snowboarding na Pláních a na své by si měli přijít i skialpinisté.

„Chceme nabídnout skialptúry s výšlapem na Ještěd i s průvodcem a večeří na Ještědu. O skialpy je stále větší zájem, registrujeme to i v naších dalších střediscích,“ dodal Hanuš.