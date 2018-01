Ještěd se promění v moderní areál, zacílí hlavně na jednodenní lyžaře

Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) získala středisko do pronájmu na deset let se stejně dlouhou opcí a Liberci tak odpadla finanční zátěž. Ročně totiž město prodělečný areál dotovalo milionovými částkami. Za posledních pět let dosáhla suma osmdesáti milionů korun.

„Jsem rád, že se nám nakonec povedlo areál pronajmout. Už jsem tomu skoro nevěřil,“ prohlásil primátor.

Pro TMR je Ještěd v pořadí druhým střediskem v České republice. Spravuje už areál ve Špindlerově Mlýně, patří mu ale také střediska ve Vysokých i Nízkých Tatrách a v polských Beskydech. Na Ještěd chce společnost přitáhnout hlavně jednodenní lyžaře. Nalákat by je v budoucnu mělo především večerní lyžování.

Ředitel slibuje moderní areál do šesti let

„Do šesti let chceme z dnešního stavu vytvořit moderní areál se špičkovými službami. Počítáme s investicemi za řádově sedm set milionů korun,“ uvedl Čeněk Jílek, ředitel ještědského areálu.

„Jsem rád, že se nám nakonec povedlo areál pronajmout. Už jsem tomu skoro nevěřil," prohlásil primátor Tibor Batthyány (vpravo).

Jenže na proměnu si lyžaři budou muset počkat. Během současné sezony se do žádných větších akcí TMR pouštět nebude. „Teď nás čeká jen spousta práce. Vzhledem k tomu, že areál jsme přebírali až 21. prosince, tedy v době, kdy se rozjížděla sezona, jsme v podstatě neměli ani čas na to, abychom začali něco měnit nebo budovat,“ doplnil ředitel.

Příští rok by se ale společnost chtěla pustit do stavby sjezdovky Nová Skalka. Pro lyžaře tak vznikne široká trať vhodná i pro rodiny s dětmi.

„V územním plánu už je sjezdovka nakreslená. Budeme chtít co nejrychleji získat všechna povolení a začít s výstavbou. Ale tím, že jsme areál převzali o tři měsíce déle, než původně bylo v plánu, se nám to letos určitě nepodaří,“ přiblížil Jílek.

Společnost TMR se chce pustit i do zajištění služeb, jako je gastronomie, domluvit se chtějí i s lyžařskou školou. Na Ještědu by měly přibýt i půjčovny. „Už víme, že dnes nestačí nabídnout pouze upravené sjezdovky, ale lyžař potřebuje dostat komplexní balík služeb. Chce si dobře zalyžovat, dobře se najíst a mít možnost odložit do lyžařské školy děti,“ popsal ředitel.

Ještěd je ideální na jednodenní lyžování

Ještěd je prvním střediskem, kde si chce firma vyzkoušet provoz příměstského areálu. Zaměřovat se na pobytové klienty není podle Jílka pro TMR prioritou. To ostatně dělají v ostatních svých střediscích.

„Liberec je i svou polohou ideálním areálem pro jednodenní lyžování. Dojezdová trasa z Prahy je poměrně krátká, navíc podél ní je spousta měst, odkud mohou do Liberce lyžaři dojíždět, třeba Mladá Boleslav. A vzhledem k tomu, že plánujeme většinu areálu osvětlit, budou si sem moci lidé přijet zalyžovat třeba po práci nebo večer. Potřebujeme také, aby se do škol znovu vrátily lyžařské kurzy, abychom mohli vychovávat nové generace lyžařů. A na to je Ještěd ideální,“ vysvětlil Jílek.

Dosud se o areál starala městská společnost Sportovní areál Ještěd. Ta provozuje i vesecké sportoviště. To si i nadále město nechá. Dokáže si na sebe totiž vydělat a pro radnici nepředstavuje takovou finanční zátěž.

Spolu s ještědským areálem ale přijde město o skokanské můstky. Jejich potenciál chce prý TMR využít. V roce 2019 by se na nich měl uskutečnit závod Světového poháru.