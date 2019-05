Jeřáb sundal z Ještědu nakloněný obelisk, podloží potřebuje opravu

„Kámen je tu od roku 1838 a už potřebuje opravit základní desku. Začal se totiž trochu naklánět, což ohrožovalo nejen samotný obelisk, ale i návštěvníky, kteří k němu chodili a fotili se u něj. Takže základy zpevníme a obelisk vrátíme zpět,“ řekl předseda Jizersko-ještědského horského spolku Pavel Schneider.

Rohanský kámen je pro mnohé návštěvníky záhadou. Žádná cedule u něj není. Malé děti ho tak považují za model rakety, dospělí pak často tipují na odkaz k původní horské chatě, něčí pomník či triangulační bod.

Pravda je ale jiná. Přes Ještěd vedla hranice mezi panstvími rodů Clam-Gallasů a Rohanů. Tato hranice bývala značena hraničními kameny.

„Obelisk na Ještědu je jedním z těch hraničních kamenů. Oproti jiným je ovšem rozměrnější, protože měl připomínat i návštěvu vrcholu Ještědu členkou panské rodiny Adély Rohanové přesně v roce, kdy se tu hraniční kámen vztyčil,“ uvedla Milena Lánská z hotelu Ještěd.

Obelisk by se měl na své místo vrátit asi za měsíc. „Je vytesaný z tanvaldské žuly, takže je jasné, že byl z panství Rohanů. V případě Clam-Gallasů by to totiž byla liberecká žula, která je více zrnitá a jinak zbarvená. Odkud přesně ale kámen dovezli, nevíme. Nejbližší místo, kde se mohl nalámat, je svijanský les na dnešním území Rádla,“ zmínil Jakub Šrek, který dohlížel na sejmutí obelisku.

Tajné přání, aby se pod kamenem našla schránka s dobovými mincemi, tiskem či jiným vzkazem z roku 1838, se nevyplnilo.

V základech hraničního kamene nebylo nic. Jizersko-ještědský horský spolek tam chce proto pro budoucí generace uložit něco sám.