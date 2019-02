Tráva na střeše i čtrnáctipatrová věž. Jámu na Perštýně nahradí nová čtvrť

V místě vznikne moderní městská čtvrť prorostlá zelení, jež našla inspiraci ve Vídni. Kompletní dostavba Nového Perštýna počítá s obytnými domy, „zelenými“ kancelářemi, chytrými podzemními garážemi, parkem, službami nebo domovem pro seniory.

Území by po dostavbě mohlo osídlit až tisíc lidí. Počítá se tu mimo jiné se čtyřmi stovkami bytů.

„Dosažení územního rozhodnutí po třech letech a půl společné práce je obrovský úspěch. Díky němu už existuje cesta k práci na stavebních povoleních,“ řekl Jiří Šolc, náměstek primátora a duchovní otec projektu.

„Mám radost, že se dosavadní ostuda Liberce skutečně promění v moderní a urbanisticky zajímavou čtvrť se stovkami bytů a s kancelářemi. Věřím, že sem dokáže přitáhnout i nadnárodní firmy a pomůže zajistit nové pracovní příležitost,“ poznamenal.

Šolc stál na počátku myšlenky proměny celého zdevastovaného území. Jako manažer rozjel práci s hledáním silného investora a projekt nastartoval.

„Teď už s ním nemám nic společného, nejdou do něj ani veřejné peníze. Jen mu fandím. Když nemluvím o tom, že se ostudná část Liberce neskonale promění, přinese nám na dani z nemovitosti každý rok do městského rozpočtu dva miliony korun,“ zmínil Šolc.

Domy vyrostou po etapách

Náklady na dostavbu vybagrované parcely odhaduje společnost LIF na 1,5 miliardy korun. Jednotlivé části budou na 4,5hektarovém pozemku vznikat po etapách.

„Na Liberec je to opravdu enormní investice. Bude muset být rozložena do několika etap. I proto, že to fyzicky nejde uskutečnit najednou. Optimisticky ale věřím, že by se to do sedmi let mohlo podařit. Tento rok bychom rádi dokončili v rámci první etapy práce na dokumentacích pro stavební povolení,“ uvedl Radim Fiala, jednatel projektu ze společnosti LIF. Ta mimo jiné vlastní Pivovar Svijany.

Dostavba nové liberecké čtvrti má začít vybudováním centrálního objektu se špičkovými kancelářemi nebo inovačním centrem ve spodní části Perštýna. Tým ateliéru DOMYJINAK architekti do této části navrhl polyfunkční dům s náměstím ve tvaru podkovy. Významným prvkem tu bude pěší promenádní trasa, která se stane páteří nového městského parku.

„Vznikne kompletně nové náměstí, které rozšíří pěší zónu Liberce,“ poznamenal architekt Petr Šikola.

Dostupné bydlení pro absolventy univerzity

Spodní část polyfunkční budovy bude tvořit parter se službami. Do náměstí architekti posadili šestici domů. Půjde o kombinaci malometrážních bytů a nejmodernějších kanceláří. Podle představ autorů projektu přivábí firmy, které v Liberci vytvoří pracovní příležitosti. Díky symbióze kanceláří s byty budou firmy moci oslovit například absolventy liberecké univerzity a nabídnout jim práci ve spojení s dostupným bydlením. Nebudou tak odcházet za prací jinam.

„Půjde o stavby s vysokým standardem a malým dopadem na životní prostředí, které v Liberci dosud nemají obdoby. Součástí budou zelené střechy, splachovat se tam například bude přečištěnou šedou vodou (splašková voda bez fekálií, pozn. red.),“ nastínil Radim Fiala.

Nejmodernější kanceláře mají oslovit i silné nadnárodní firmy, které dosud Liberec opomíjely.

„Když jsem ještě jako manažer projektu oslovoval nadnárodní koncerny, slýchal jsem podobnou odpověď. Z centrály měly nařízeno, že jejich kancelář musí mít uhlíkovou stopu nejlépe podle standardu Breeam (šetrné budovy s malým dopadem na životní prostředí, pozn. red.). A ty se nacházely jen v Praze. Teď je budou mít i v Liberci. V Liberci by tak mohly sídlit pobočky silných firem, které do Liberce zatím nechtěly,“ věří Jiří Šolc.

Ekologické zaměření čtvrti počítá třeba i s retenční nádrží na dešťovou vodu. Ta umožní zavlažovat veškerou zeleň.

Věž o čtrnácti patrech

Projekt má urbanisticky zapadnout do okolní zástavby. Na hraně jámy dojde k dostavbě uliční čáry a nové domy svou výškou nebudou rušit. V zadní části pozemku ale vyroste také čtrnáctipodlažní výšková budova. V tomto domě se počítá s byty vyšší kategorie.

„Ani tato stavba nijak nenaruší krajinný ráz a zapadne do urbanismu města. Bude se doplňovat s výškovými budovami krajského úřadu a Syneru. Naše stavba nabídne také jednu zajímavost – od šestého podlaží bude mít zkosenou fasádu otočenou k Ještědu,“ přiblížil Šikola.

Projekt v územním rozhodnutí získal povolení pro 826 parkovacích míst. Většina aut se schová pod zem v chytrých garážích. Díky tomu tvůrci nové čtvrti využijí v maximální míře zeleň.

„Lidé dostanou v garážích informaci o tom, kde mají volné místo, a systém je tam navede. Při výjezdu je také nasměruje do jednoho ze čtyř výjezdů, pokud vyhodnotí, že u kruhového objezdu je právě dopravní zácpa,“ zmínil Fiala.

V prostoru současné jámy vznikne čtyřpatrová podzemní garáž. „Garáží dostavíme jámu na původní terén, aby nad ním mohl s vzniknout park s dětským hřištěm. Díky dvěma zdvižím se nahoru dostanou i senioři,“ dodal Fiala.

Podle schválené dopravní studie nová čtvrt nezhorší dopravu v okolí. Na třech místech přibudou řízené semafory.

Projekt počítá i s vytvořením nového pěšího spojení urnového háje u krematoria, propojením přilehlých ulic nebo obnovou aleje vedoucí ke Střelnici. Ulice, která vede podél hospicu, se stane obousměrnou.