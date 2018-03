Ředitel libereckého dopravního podniku dal výpověď, odchází do Jablonce

Čerstvě zrozená městská firma má zajistit hromadnou dopravu v Jablonci od 1. ledna 2019. Luboš Wejnar měl v úmyslu odejít z Dopravního podniku Liberce a Jablonce (DPMLJ) už loni na podzim, kdy se přihlásil do výběrového řízení na ředitele dopravního podniku v Hradci Králové. Tam ale skončil jako druhý.

„Nakonec jsem rád, že Hradec nedopadl a já jsem tak mohl uspět v Jablonci. Doufám, že tam budu moci zužitkovat své znalosti a zkušenosti v městské dopravě s nejlepším vědomím a svědomím,“ sdělil Wejnar.

Dopravnímu podniku končí smlouva s Busline

DPMLJ přitom Wejnar opouští v době, která je pro společnost klíčová. Na konci roku totiž končí smlouva DPMLJ s firmou Busline, která zajišťuje část dopravy především na Jablonecku. Jablonec si teď ale založil svůj vlastní dopravní podnik a jak bude od ledna 2019 fungovat DPMLJ, zatím není jasné.

Do toho se primátorovi Liberce Tiboru Batthyánymu nepodařilo prosadit odpolitizování představenstva DPMLJ. Návrh na nahrazení zástupců politických stran v představenstvu odborníky neprošel na libereckém ani na jabloneckém zastupitelstvu. Teď je v představenstvu devět lidí, návrh počítal se dvěma odborníky a jedním zástupcem vedení DPMLJ.

„Tímto materiálem by se odstavil Jablonec ze hry. V představenstvu už bychom neměli mít žádného zástupce a v dozorčí radě jen dva lidi z devíti. S tím nemůžeme souhlasit,“ řekl primátor Jablonce Petr Beitl.

V Liberci zase zastupitelům vadilo, že mají hlasovat pro odborníky, které vůbec neznají, a kteří nepředložili ani žádný životopis. Návrh rovněž neřešil kompetence mezi představenstvem a posílenou dozorčí radou.

„Zahráváme si tady s veřejnou službou, která je pro město klíčová. Dopravní podnik je naší největší společností a my máme o jeho osudu rozhodnout na základě naprosto nepřipraveného materiálu,“ řekl zastupitel Jan Mečl z ČSSD.

Liberec chce rozdělit tramvajovou trať do Jablonce

Dohady se točí rovněž kolem tramvajové tratě z Liberce do Jablonce. Ta teď celá patří DPMLJ. Jenže ji čeká výměna kolejí od Vratislavic do Jablonce, včetně výstavby nových zastávek a posunu konečné tramvaje v Jablonci víc do centra města. Aby se Liberec, který je většinovým vlastníkem DPMLJ, na akci za skoro miliardu korun nezruinoval, navrhuje trať rozdělit.

„Nechápu, kdo s takovým návrhem přišel. Jak chtějí tu trať rozdělit? Když tramvaj vyjede z Vratislavic, tak než dojede do Jablonce, sedmkrát přejede hranice obou měst? Kde ji chtějí půlit?“ rozčiluje se poslanec a náměstek primátora Jablonce Lukáš Pleticha.

Jablonec přitom deklaroval, že se na financování opravy tramvajové tratě chce podílet a s dělením tratě nesouhlasí.