Návštěvníci Liberce kvůli rozkopané ulici bloudí, hledají cestu do zoo

„Jedu touhle ulicí už podruhé. Objeli jsme snad půl města. Značení je hrozné. Vlastně vůbec nevíme, kam máme odbočit. Každý nás posílá jinam, ale všude je něco zavřené,“ postěžovala si starší paní, která do zoo přijela se svými vnuky z Pardubic. A není sama, koho dopravní značení mate.

Na Husově ulici před školou ve směru od města je sice cedule, že je Masarykova ulice zavřená a tím pádem i příjezd k zoo. Jenže hned za touto cedulí je další cedule tentokrát s nápisem Parkoviště ZOO a ta už návštěvníky směřuje dolů po Vítězné, tedy přesně k zaslepené Masarykově ulici.

Před křižovatkou Masarykovy a Vítězné je pak další směrovka k parkovišti zoo opět namířená do zavřené Masaryčky. Pod ní je sice oranžová šipka značící objížďku, ta ale auta nechá vjet směrem k průmyslové škole a pak už žádná další šipka s objížďkou není.

„Máme sice navigaci, ale jezdím tu už dvacet minut. Nerozumím tomu, že příjezd k zoologické zahradě není pořádně označený, když máte město tak rozkopané,“ svěřil se redakci MF DNES další návštěvník, který do Liberce přijel z Görlitz.

„Tady se pořád někdo ptá na cestu, je to šílené. Nedivím se, že kdo není z Liberce, je zmatený. Lidi tu nechávají i auta na chodníku, když zjistí, že dál už se kvůli rekonstrukci nedostanou. Je to mazec,“ řekla obsluha zmrzlinového stánku na rohu Masarykovy a Lesní ulice. Ani ředitel zoologické zahrady není z nastalé situace nadšen.

„Tramvajové koleje směrem k zoo se opravují už kolikáté prázdniny. Vždy se udělá jen část. Příští rok nás čeká to samé. Jenže právě v létě máme největší návštěvnost a potřebujeme příjmy z návštěvníků, zahrada je podfinancovaná a náhradní autobusová doprava sem je velice komplikovaná a do Fibichovy ulice, kde lze parkovat, se kvůli opravám hodně špatně dostává,“ zmínil ředitel zoo David Nejedlo.

Parkovací dům má vyrůst pod univerzitou

Parkování trápí zahradu už roky, nejen kvůli rozkopaným ulicím. Míst k parkování je kolem vstupu do zoo obecně málo.

„Auta sem najíždějí, hledají a jezdí tam a zpátky. Místo toho, aby projela jednou a zaparkovala, tak tu projedou dvakrát nebo třikrát a pak už to odhodí kdekoliv. Nevyřešené parkování pak obtěžuje celou lokalitu, z čehož nemáme radost,“ dodal Nejedlo.

Řešením tak má být parkovací dům. Nápad, aby byl na točce tramvaje v Lidových sadech, už město odpískalo. Stejně jako návrh předělat na parkoviště zchátralý letní amfiteátr naproti zoo. Momentálně je tak ve hře parkovací dům ve Fibichově ulici. Umístěn by měl být do svahu pod Technickou univerzitou, která by se na jeho výstavbě spolupodílela, protože i ji trápí nedostatek parkovacích míst.

„Budeme se to teď snažit dostat do nového územního plánu,“ sdělil primátor Jaroslav Zámečník.

To se ale nelíbí některým místním obyvatelům. „Zničí se tím kus zeleně, teď je tam dětské hřiště a lesopark. Navíc veřejné projednání k územnímu plánu už bylo a tohle je něco navíc. Nemáme se k tomu jak vyjádřit,“ zmínil za místní Stanislav Vohlídal.