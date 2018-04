Liberec dá 185 tisíc na hledání ponorky, části zastupitelů se to nelíbí

Vojenská ponorka pojmenovaná po Liberci (německy Reichenberg) coby tehdejším centru říšské župy Sudety vyplula poprvé v květnu 1941. Teď leží kdesi v Biskajském zálivu mezi Pyrenejským a Bretaňským poloostrovem.

Skupina nadšenců vedená Ivanem Rousem ze Severočeského muzea chce ponorku objevit a sepsat o ní knihu.

Ne všichni zastupitelé města ale se žádostí o podporu souhlasili.

„Mám problém s tím, že je to všechno jen kvůli tomu, že se ponorka jmenovala Reichenberg. Protože jiné spojení s Libercem nemá. To považuji za absurdní. To přeci nemůže být důvod, abychom vynakládali takové peníze. To bych je raději dal do škol na projekty, které skutečně souvisí se zdejším regionem,“ řekl zastupitel za Starosty David Václavík.

Jeho kolega Michal Hron zpočátku také pochyboval. „Já jsem moc nepochopil, jestli tím máme adorovat německý um postavit ponorku, která byla válečným nástrojem, nebo jestli to má být jenom takové historické bádání,“ řekl.

O žádnou oslavu stroje na zabíjení ale podle Ivana Rouse nepůjde. „Kniha o ponorce bude netypická. Na příkladu posádky chceme ukázat systém totalitního státu, kdy se do posádky vybírali mladí muži a chlapci, kteří mohli na ponorkách sloužit už od 16 let. Někteří z posádky měli „neněmecká“ jména a příjmení. Zaměříme se na původ posádky a zda stopy vedou na dnešní území Česka a Polska. Zajímá nás i využívání práce vězňů a nuceně nasazených lidí při stavbě ponorky,“ uvedl Rous.

Peníze půjdou na rešerše nebo nákup databází

Peníze z radnice pak půjdou na archivní rešerše a poplatky v německých, britských a polských archivech, nákup databází o poloze vraků v Biskajském zálivu, terénní výzkum a náklady na pronájem lodi se sonarem.

„O projekt už projevil zájem i televizní kanál Discovery Channel, který z toho chce natáčet dokument. Myslím, že to by byla pro Liberec hodně velká reklama,“ sdělila náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

Pátrání po vraku ponorky na dně Atlantského oceánu má začít už letos v létě (o ponorce a jejím hledání podrobně v článku Liberecká ponorka Reichenberg skončila za války na dně zálivu).