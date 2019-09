Liberec se změní na město básníků, festival nabídne čtení i výstavy

Jeden ze dvou hlavních organizátorů, básník Martin Trdla, říká, že poetická akce podobných rozměrů v krajském městě chybí.

„Často jezdím číst svoji tvorbu do daleko menších městeček a vesniček po celé republice a vidím, jak se i tady poezii daří daleko lépe než u nás v Liberci. Samozřejmě i tu se dějí autorská čtení i menší festivaly, ale ne až v takovémto rozměru, který bychom chtěli ukázat. Navíc už nás tak trochu nebavilo, jak všichni říkají, co zde všechno kulturně schází a co vše by se dalo dělat, ale od slov k činům nepřecházejí,“ svěřuje se Trdla.

Hudba, próza, fotografie

Na akci se kromě něj představí Tomáš Vaněk, Jáchym Pochop, Ama Péčová, Vojtěch Vaner, Jan 1334, Antonia Naranjo Paris, Janek Gant, Patrik Lejdar, Ohnutý Smrk, Krigor, Marcello, Vladimír Valenta, Jiří Simeth, Julius Benko, Miroslav Dávid, Zuzana Lazarová, Pavel Novotný, Petr Havel, Jan Pešek, Kateřina Málková, Anna Čurlejová, Teri Eger, Yeadhaki: Nautika a Sestrogen.

„Ne všichni jsou ovšem poety. I když drtivé množství našich milých hostů ano. Na své si však přijdou i ne tak zapálení fandové veršů. Číst se bude též z prózy, svůj prostor najde i hudba a chybět nebude několik výstav obrazů i fotografií,“ doplňuje druhá z organizátorů Olga Veselá.

Zahraniční účinkující se připojí telemostem

Pořadatelé se rozmáchli doslova světově, a to nejen tím, že třeba jedna z hlavních hvězd festivalu, básník a textař Miroslav Dávid, je ze slovenských Malacek. „Máme i několik zahraničních účinkujících. Ti se s námi 21. září spojí telemostem přes Skype nebo sociální sítě a živě libereckému publiku zarecitují nebo zahrají,“ odhaluje Veselá.

Pořadatelé nyní shánějí peníze na to, aby se o hosty festivalu dobře postarali. Proto spustili crowfundingovou kampaň na serveru Startovač, která poběží patnáct dnů.

„Budeme ze srdce opravdu velice potěšeni, když nám lidé přispějí,“ podotýká Trdla. „A samozřejmě díky za všechny, kdo budou o konání festivalu informovat své známé, kamarády, rodiny, zkrátka, kde se dá. Pojďme libereckou kulturu rozšířit o další rozměry!“