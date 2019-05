Sběratelé nocovali před libereckou zoo, aby si koupili unikátní bankovku

Ještě před osmou hodinou, kdy se prodej spustil, se před vstupem do zoo vytvořila dlouhá fronta. A nejčastějším jazykem, který z ní byl slyšet, byla právě slovenština.

„Doufám, že jednou budou tyto bankovky sběratelsky cenné. Už jich mám doma asi sedmačtyřicet slovenských, potom několik z dalších evropských zemí, a také z Prahy. Tahle bude druhá česká,“ prohlásil Peter.

Do Liberce přijel už v neděli v sedm večer, před vstupem do zoo si ustlal a nebyl jediný. Z Bratislavy dorazil také Míšo Kovač, vybavený stanem i spacákem. „Nakonec jsem stan ani nevybalil, v noci bylo hezky,“ podotkl.

Na řadu přišel on i jeho kamarádi jen pár minut poté, co se pokladny otevřely. Aby suvenýr získali, museli si lidé koupit vstupenku do zoo. I tak byl počet bankovek omezený, jen pět kusů na každého. Někteří si proto frontu vystáli ještě jednou.

„Musíme koupit ještě pro kamarády, kteří sem nemohli přijet,“ vzkázal Matouš z Bratislavy, když běžel od bývalého vchodu do zoo zpět do fronty.

Zoo si nechala vyrobit pět tisíc kusů bankovek, do prodeje jich dala tři a půl tisíce. Čtyři a půl hodiny od začátku prodeje byly všechny vyprodané.

„Trochu jsme se báli, jak to bude vypadat. Měli jsme informace od kolegů z ostatních zoologických zahrad, že je o bankovky velký zájem. Raději jsme proto přivolali městskou policii, kdyby se třeba začali lidé hádat nebo prát. Ale všechno probíhalo nakonec v poklidu. Sběratelé jsou velmi klidní a vstřícní lidé,“ zmínila Marta Dostálová, vedoucí oddělení marketingu liberecké zoo.

Hlavním motivem bankovky jsou tři zvířata charakteristická právě pro libereckou zahradu – slon, takin a orlosup. Na druhé straně je pak koláž významných evropských staveb. „Druhá strana je u všech těchto suvenýrů stejná, mění se pouze líc,“ podotkla Dostálová.

Liberecká zoo je zatím jediná v republice, která takový suvenýr vydala. V pořadí ale patří mezi druhé české eurobankovky nulové hodnoty. První byla s motivem Prahy, která se v nákladu deseti tisíc kusů vyprodala za necelé dva dny.

Bankovky jsou ze stoprocentního bavlněného papíru, který se používá při výrobě skutečných platidel. Obsahují rovněž některé ochranné prvky jako hologram či mikrotisk. Díky speciálnímu sériovému číslu je každý kus unikátem, což zvyšuje sběratelskou hodnotu.