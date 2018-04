Petice nepomohla, přes Doubí povede silnice do průmyslové zóny

Zástupci občanů skoro dvě hodiny přesvědčovali zastupitele, aby pro stavbu další silnice nehlasovali. Rozhodnutí je zklamalo.

„Nová silnice zničí poslední odpočinkovou zónu, kterou tam máme. Doubí se stává jednou velkou průmyslovou zónou a nám se tak snižuje životní úroveň. Jsme takovým odpadkovým košem, kam se všechno strčí a nikoho to nezajímá. Už teď lidi koukají místo do krajiny do protihlukových stěn. Zrušili jste nám bez náhrady hřiště, všude samá silnice, krabice průmyslových hangárů,“ uvedla za petičníky Dagmar Vízková.

Primátor: Firmy v zóně bez silnice být nemohou

Podle primátora Tibora Batthyányho (dříve hnutí ANO) je ale druhé napojení na průmyslovou zónu nutností. „Bohužel, firmy v zóně bez ní nemohou být. Intenzita dopravy na ulici České mládeže, která je jedinou přístupovou cestou z rychlostní silnice, je už nad únosnou mez. Chápu, že místní tomu netleskají, ale snažili jsme se brát ohled i na jejich připomínky,“ říká Batthyány.

Napojení průmyslové zóny na silnici I/35 slibovala investorům před lety agentura Czechinvest. Vše ale dle hesla: slibem nezarmoutíš. Iniciativy se teď proto chopil Liberecký kraj, který je připraven jeden a půl kilometru dlouhý úsek zaplatit.

„Trasa silnice, která se vybrala, je nejšetrnější k obyvatelům Doubí. Narozdíl od předchozích už nepočítá s demolicí žádného domu,“ poznamenal vedoucí odboru hlavního architekta magistrátu Petr Kolomazník. Někteří zastupitelé se ale postavili na stranu obyvatel.

„Souhlas hygieny pro výstavbu silnice se získal jen proto, že se plochy k bydlení změnily v územním plánu na plochy smíšené. Takový přístup se mi nelíbí. Vycházíme tím vstříc jen zaměstnavatelům, ale ne lidem, kteří tam bydlí,“ upozornila Pavla Haidlová (Změna).

Vyhovět všem nelze, míní Šolc

Další zastupitelé se ptali, jaké kompenzace obyvatelé, kterých se nová silnice nejvíc dotkne, dostanou.

„To je otázka na investora, tím je kraj. Jejich nemovitosti se mohou vyvlastnit, aby mohli bydlet jinde nebo se postaví protihluková zeď, možností je víc,“ řekl zastupitel Martin Čulík (dříve hnutí ANO).

„Pokud stát druhou silnici firmám do zóny slíbil, je slušné ji postavit. Řešení vyhovět všem tady neexistuje. Všichni chtějí jezdit autem, ale nikdo nechce silnici u sebe,“ obhajoval změnu územního plánu Jiří Šolc (SLK).

„Přiznejme si, že tou silnicí tady obětujeme celou čtvrť. Podmínky k žití se tam zhorší ještě víc než teď a místním to k ničemu dobré nebude,“ oponoval Josef Šedlbauer (Změna). S jiným variantním řešením ale nikdo nepřišel.

Výstavba silnice, po které by do průmyslové zóny měly jezdit kamiony, začne nejdřív za dva roky. Kraj přijde na zhruba 182 milionů korun.

Trasa je navržena od okružní křižovatky na konci Průmyslové ulice až ke křížení s železniční tratí po obvodu areálu firmy DENSO. Odtud bude pokračovat do Obilné ulice s napojením na stávající mimoúrovňovou křižovatku.